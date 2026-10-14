Un sismo de magnitud 4.3 se registró en la costa de Jama, en Manabí este 14 de octubre

Un temblor se registró en la costa de Manabí este miércoles 14 de octubre de 2026.

Un sismo de magnitud 4.3 se registró este miércoles 14 de octubre de 2026 en la costa de Manabí, según el reporte del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.

El movimiento telurico ocurrió a las 15:34 y tuvo su epicentro a 45.92 kilómetros de Jama, en Manabí. El sismo se registró a 10 kilómetros de profundidad.

Es el segundo sismo que se registra en este cantón de Manabí a día seguido. El martes 13 de octubre de 2026 hubo un temblor de magnitud 4.4 en la escala de Richter.

[REVISADO] Evento: igepn2026uecq Ocurrido: 2026-10-14 15:34:39 Mag.: 4.3MLv Prof.: 10.0 km Lat.: 0.194° S Long.: 80.676° W Localizado: a 45.92 km de Jama, Manabi Sintió este sismo? Repórtelo: https://t.co/qLrfr712Pv https://t.co/J3Ew0NTQtq — Instituto Geofísico (@IGecuador) October 14, 2026

El epicentro del sismo se localizó a 39,64 kilómetros de la ciudad de Jama, con una profundidad de 17,0 kilómetros.

Ecuador registra movimientos telúricos de forma frecuente debido a su ubicación geográfica y encontrarse en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Las autoridades recomiendan mantener la calma durante un sismo y seguir las indicaciones de los organismos de emergencia.