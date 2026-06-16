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Ecuador

Sismo se registró frente a las costas de Esmeraldas este martes 16 de junio

Según información preliminar, el sismo no dejó personas afectadas ni daños materiales. 

Un sismo se registró en Muisne, Esmeraldas, este 16 de junio.

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Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizado:

16 jun 2026 - 10:22

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Un sismo de magnitud 4.3 se registró frente a las costas de Esmeraldas, en el norte del país. 

El hecho sucedió la mañana del 16 de junio de 2026, aproximadamente a las 10:00. 

De acuerdo con información del Instituto Geofísico, el epicentro fue localizado a 40,34 kilómetros de Muisne. 

Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas afectadas como consecuencia del sismo.

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