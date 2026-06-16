Sismo se registró frente a las costas de Esmeraldas este martes 16 de junio

Un sismo se registró en Muisne, Esmeraldas, este 16 de junio.

Un sismo de magnitud 4.3 se registró frente a las costas de Esmeraldas, en el norte del país.

El hecho sucedió la mañana del 16 de junio de 2026, aproximadamente a las 10:00.

De acuerdo con información del Instituto Geofísico, el epicentro fue localizado a 40,34 kilómetros de Muisne.

Hasta el momento no se han reportado daños materiales ni personas afectadas como consecuencia del sismo.