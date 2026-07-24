Fuerte sismo frente a las costas de Manabí la noche de este viernes 24 de julio

Un fuerte sismo se registró en las costas de Manta este viernes.

Un sismo de magnitud 4.0 se registró la noche de este viernes 24 de julio de 2026 frente a las costas de Manabí, informó el Instituto Geofísico del Ecuador.

El movimiento telúrico ocurrió a las 20:46 y fue localizado a 46,21 kilómetros de Manta. El evento tuvo una profundidad de 24 kilómetros, de acuerdo con el reporte emitido por la entidad.

Los datos difundidos por el Instituto Geofísico detallan que el epicentro se ubicó en las coordenadas 0,686° de latitud sur y 81,016° de longitud oeste.

Las autoridades no han reportado personas heridas ni daños materiales relacionados con el movimiento sísmico.

Ecuador se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, por lo que este tipo de eventos son frecuentes en el territorio nacional.