EE.UU. reanuda importación de ganado de México tras suspensión de un año

EE.UU. reanudará importación de ganado mexicano tras más de un año de suspensión

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció el viernes que reanudará próximamente las importaciones de ganado mexicano, más de un año después de la suspensión por el gusano barrenador.

Esta plaga es desencadenada por una mosca cuyas larvas se alimentan de la carne de animales y causan lesiones severas y potencialmente mortales.

"A partir del 24 de agosto de 2026, el USDA abrirá el punto de entrada de Douglas, en Arizona", lo que permitirá el ingreso de ganado mexicano en territorio estadounidense, indicó el departamento, en un contexto de aumento de los precios de la carne de res en el país.

Otros puntos de entrada se reabrirán más adelante, "siempre que México cumpla con el Plan de Acción Conjunto", agregó.

Estados Unidos había suspendido en mayo de 2025 las importaciones debido a la proliferación del gusano barrenador.

El gobierno de Donald Trump cuestionaba la estrategia empleada por México para hacer frente a esta plaga.

"Todo animal que ingrese a los Estados Unidos a través de estos puertos se someterá a una inspección completa del USDA para garantizar que esté libre de cualquier signo de gusano barrenador", precisó el Departamento de Agricultura estadounidense.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó que se trata de "una gran noticia" para los ganaderos mexicanos y destacó la cooperación entre ambos países en el combate a la plaga.

En su momento, Sheinbaum criticó las restricciones de Washington, pero aceptó colaborar en un proyecto para combatir el gusano barrenador, que incluyó la construcción de una planta de moscas estériles que cortan el ciclo de reproducción.

La planta fue inaugurada en el estado mexicano de Chiapas el año pasado por Sheinbaum y la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins.

México había erradicado la plaga en 1991 pero volvió a detectarla en 2024.

Estados Unidos se había librado del insecto en 1966 y posteriormente consiguió eliminar un rebrote en el sur de Florida en 2017. Pero en junio pasado volvió a detectarse en Texas.

Según los datos oficiales de Estados Unidos, desde entonces se detectaron 42 casos en el país, de los cuales 9 se consideran "activos".

México exportó algo más de un millón de cabezas de ganado a su vecino en 2024, según las estimaciones de ambos gobiernos.