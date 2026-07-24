Trump advierte a China y a Rusia que no se involucren en la guerra con Irán

Donald Trump se pronunció sobre la apertura del Estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes 24 de julio que no cree que China ni Rusia estén "participando" en el actual conflicto con Irán, pero advirtió de que, si llegan a involucrarse, "sería muy perjudicial para ellos".

"El presidente Xi, en nuestra reciente reunión en Pekín, China, me dijo que, bajo ninguna circunstancia, entregaría ni vendería armas a la República Islámica de Irán, y esa declaración incluía a las empresas chinas", escribió en Truth Social.

Trump dijo que Putin también le había dicho que no vendería armas a Irán y que creía que ni Rusia ni China estaban participando en el conflicto con Irán.

Sanciones de Estados Unidos a Rusia y China

"Si lo hicieran, sería muy perjudicial para ellos; sin duda, no redundaría en su propio interés", publicó Trump.

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques en febrero contra Irán, en los que murieron altos cargos iraníes, incluido el líder supremo del país, lo que dio inicio a la guerra.

Cuatro personas familiarizadas con los servicios de inteligencia estadounidenses dijeron que los ataques iraníes contra objetivos de la CIA en el golfo Pérsico, al inicio de la guerra, habían llevado a los servicios de inteligencia estadounidenses a investigar si Rusia estaba ayudando a Irán con información sobre objetivos o tecnología de drones.

Estados Unidos ha impuesto sanciones a personas y empresas de Rusia y China por ayudar a Irán a adquirir armas.