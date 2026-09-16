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Ecuador

Sismo de magnitud 3.5 se registra en Morona Santiago este miércoles 16 de septiembre

Sismo en Macas de 3.5 se registró este miércoles 16 de septiembre del 2026.

Sismo en Macas, Morona Santiago

IG

Autor

Bayron Manzaba

Actualizada:

16 sep 2026 - 18:59

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Un movimiento telúrico de magnitud 3.5 se registró la tarde de este miércoles 16 de septiembre de 2026 en la provincia de Morona Santiago. 

El evento ocurrió a una profundidad de 22 kilómetros.

El sismo ocurrió a las 18:31 de este miércoles 16 de septiembre de 2026, según la información del Instituto Geofísico del Ecuador.

El evento fue localizado en la provincia de Morona Santiago, en la zona cercana al cantón Macas. El reporte señala que el sismo tuvo una profundidad de 22 kilómetros

De acuerdo con la revisión realizada por el Instituto Geofísico, el epicentro se ubicó a 81 kilómetros de la ciudad de Macas, en Morona Santiago.

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