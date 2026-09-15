Sismo de magnitud 3,9 se registró cerca de Puyo

Un sismo de magnitud 3,9 se registró cerca del Puyo la tarde de este martes 15 de septiembre de 2026.

Un sismo de magnitud 3,9 se registró a las 18:45 de este martes 15 de septiembre de 2026 en la provincia de Pastaza.

De acuerdo con el informe del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGEPN) , el epicentro se localizó a 23,22 kilómetros de Puyo .

El evento telúrico ocurrió a una profundidad de 157 kilómetros , lo que redujo su impacto en la superficie.

Hasta el momento, las autoridades de gestión de riesgos no han reportado daños materiales ni víctimas a causa del temblor.

El IGEPN mantiene habilitada su plataforma web para que los ciudadanos reporten si sintieron el movimiento telúrico en sus localidades.