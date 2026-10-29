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Ecuador

Sismo de magnitud 3.7 se registró cerca de Saquisilí, en Cotopaxi

Un sismo de magnitud 3,7 se registró la noche de este jueves cerca de Saquisilí, en Cotopaxi, a una profundidad de 14 kilómetros.

El Instituto Geofísico informó que el movimiento tuvo una profundidad de 14 kilómetros.

IG

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

29 oct 2026 - 20:25

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Un temblor se reportó la noche de este jueves 29 de octubre de 2026, a pocos kilómetros de Saquisilí

El Instituto Geofísico reportó un sismo de magnitud 3.7 la noche de este jueves 29 de octubre de 2026, en la provincia de Cotopaxi. 

El evento ocurrió a las 20:14:42, según el reporte oficial.

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Cotopaxi?

De acuerdo con la información difundida, el movimiento se localizó a 3,07 kilómetros de Saquisilí

El organismo registró una profundidad de 14 kilómetros y una magnitud de 3.7 MLv.

Ecuador está ubicado en una zona de alta actividad sísmica

Ecuador se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, por lo que este tipo de movimientos se registran en distintas regiones del país

El Instituto Geofísico mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en el territorio nacional. 

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