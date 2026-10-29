Sismo de magnitud 3.7 se registró cerca de Saquisilí, en Cotopaxi

El Instituto Geofísico informó que el movimiento tuvo una profundidad de 14 kilómetros.

Un temblor se reportó la noche de este jueves 29 de octubre de 2026, a pocos kilómetros de Saquisilí.

El Instituto Geofísico reportó un sismo de magnitud 3.7 la noche de este jueves 29 de octubre de 2026, en la provincia de Cotopaxi.

El evento ocurrió a las 20:14:42, según el reporte oficial.

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Cotopaxi?

De acuerdo con la información difundida, el movimiento se localizó a 3,07 kilómetros de Saquisilí.

El organismo registró una profundidad de 14 kilómetros y una magnitud de 3.7 MLv.

Ecuador está ubicado en una zona de alta actividad sísmica

Ecuador se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, por lo que este tipo de movimientos se registran en distintas regiones del país.

El Instituto Geofísico mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en el territorio nacional.