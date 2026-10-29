¡EN VIVO! Universidad Católica vs. Liga de Quito: por la semifinal de ida de la Copa Ecuador 2026 

La semifinal de ida de la Copa Ecuador se juega en el estadio de Independiente.

Universidad Católica y Liga de Quito se enfrentan en una de las llaves semifinales más apasionantes de la Copa Ecuador. El duelo capitalino promete noventa minutos de fútbol de alta intensidad táctica, donde dos estilos opuestos pero sumamente consolidados buscan dar el primer paso firme hacia la gran final.

El cuadro de la 'Chatoelí' llega a esta instancia decisiva tras un trayecto sólido en el certamen, ratificado con su sólida clasificación en la fase previa tras dejar en el camino a Astillero FC.

Bajo la dirección técnica de su cuerpo técnico, el conjunto Santo ha mostrado una idea futbolística dinámica, priorizando el control del balón, las transiciones rápidas y una contundencia ofensiva que lo ha consolidado como uno de los animadores principales del balompié ecuatoriano.

Por su parte, Liga de Quito salta a la cancha respaldado por su jerarquía internacional y la jerarquía de su plantilla en partidos de eliminación directa.

Los albos alcanzaron las semifinales luego de imponerse con categoría ante Aucas en un vibrante superclásico, demostrando un rendimiento colectivo compacto y una contundencia decisiva en los momentos clave de la eliminatoria.

El aspecto táctico desempeñará un papel trascendental en la definición de la serie. La Universidad Católica buscará imponer la posesión de la pelota y desgastar las líneas rivales mediante circuitos de juego corto por las bandas.

Las ausencias y bajas por sanción o lesión también jugarán un rol determinante en la configuración de las alineaciones titulares.

Ambos entrenadores se han visto obligados a realizar variantes obligatorias y ajustes de esquema en las últimas sesiones de entrenamiento, ajustando detalles defensivos en la pelota parada y buscando la variante idónea para dominar el mediocampo.

El ganador de esta emocionante eliminatoria avanzará a la gran final única de la Copa Ecuador, donde esperará por el vencedor de la otra semifinal.

Con el cupo a torneo internacional en juego y la gloria del trofeo nacional al alcance, tanto Universidad Católica como Liga de Quito dejarán todo sobre el campo para escribir una nueva página dorada en la historia de sus instituciones.