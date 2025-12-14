Sismo remece el cantón Puyo en la provincia de Pastaza este domingo 14 de diciembre

Sismo en Puyo la tarde de este domingo 14

Un sismo de magnitud 3.5 en la escala abierta de Richter se registró la tarde de este domingo 14 de diciembre en Ecuador.

El evento se produjo en la localidad de Puyo, en la provincia de Pastaza en la Amazonía de Ecuador.

Según datos del Instituto Geofísico (IG) el sismo tuvo una profundidad de 169 kilómetros lo que hizo que su fuerza se sintiera con levedad en la superficie.

Este nuevo movimiento sísmico registrado a las 15:23 se suma a los dos últimos sismos en Ecuador reportados el sábado en la región costa del país.

Los sismos del sábado 13 ocurrieron en la provincia de Bolívar y el segundo, con 20 minutos de diferencia, en Guayas, según reportes del IG.

Ecuador se ubica en una zona sísmica de alto riesgo debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico y la colisión de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana.

Esta posición geográfica genera frecuentes movimientos telúricos, con zonas críticas como la Costa, la Sierra y cerca de fallas geológicas activas, que se registran en todas las regiones del país.