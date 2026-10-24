Sismo de 3.7 se registró cerca de Puyo, en Pastaza, este sábado 24 de octubre

Un sismo de magnitud 3.7 se registró en el Puyo, en Pastaza, este sábado 24 de octubre de 2026.

Un sismo de magnitud 3.7 se registró la mañana de este sábado 24 de octubre de 2026 en la provincia de Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana, según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN).

El movimiento telúrico ocurrió a las 06:30:42, a 19,18 kilómetros de Puyo, y fue reportado por el organismo a través de su cuenta oficial de X.

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Pastaza?

De acuerdo con el reporte revisado del Instituto Geofísico, el temblor tuvo una profundidad de 192 kilómetros y se localizó en las siguientes coordenadas:

Latitud: 1,508° sur

Longitud: 78,831° oeste

Magnitud: 3,7 MLv

Hora: 06:30:42

El evento fue identificado con el código igepn2026uvrs.

Hasta el momento del reporte, el Instituto Geofísico no detalló si el sismo fue sentido por la población ni informó sobre posibles afectaciones.