Sismo de 3.7 se registró cerca de Puyo, en Pastaza, este sábado 24 de octubre
El Instituto Geofísico informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 06:30 y tuvo una profundidad de 192 kilómetros.
Un sismo de magnitud 3.7 se registró en el Puyo, en Pastaza, este sábado 24 de octubre de 2026.
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Actualizado:
24 oct 2026 - 07:25
Un sismo de magnitud 3.7 se registró la mañana de este sábado 24 de octubre de 2026 en la provincia de Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana, según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN).
El movimiento telúrico ocurrió a las 06:30:42, a 19,18 kilómetros de Puyo, y fue reportado por el organismo a través de su cuenta oficial de X.
¿Dónde fue el epicentro del sismo en Pastaza?
De acuerdo con el reporte revisado del Instituto Geofísico, el temblor tuvo una profundidad de 192 kilómetros y se localizó en las siguientes coordenadas:
- Latitud: 1,508° sur
- Longitud: 78,831° oeste
- Magnitud: 3,7 MLv
- Hora: 06:30:42
El evento fue identificado con el código igepn2026uvrs.
Hasta el momento del reporte, el Instituto Geofísico no detalló si el sismo fue sentido por la población ni informó sobre posibles afectaciones.
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