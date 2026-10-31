Así está la situación en Santa Cruz tras fuertes inundaciones en Galápagos

Cámaras del ECU 911 registraron las inundaciones en la isla Santa Cruz, Galápagos

Las intensas lluvias registradas en la isla de Santa Cruz, en Galápagos provocaron graves afectaciones en las infraestructuras poblacionales y turísticas.

De acuerdo con la última actualización de las autoridades la situación en la isla Santa Cruz es crítica en varios sectores urbanos y rurales.

El GAD Municipal de Santa Cruz indicó que aproximadamente el 70 % del barrio La Cascada registra acumulación de agua que alcanza entre dos y tres metros de altura.

Se reportan afectaciones en los sectores de Guayabillo, Los Cerezos, El Bosque y Tomás de Berlanga. A estos lugares se ha desplegado maquinaria pesada para realizar evacuaciones de agua y brindar asistencia humanitaria.

Debido al riesgo por inundaciones, el suministro eléctrico en La Cascada se mantiene suspendido de forma preventiva.

Coordinación de ayuda humanitaria

Las acciones de ayuda humanitaria se han coordinado en conjunto con las Fuerzas Armadas, quienes dispusieron la movilización inmediata de personal y material logístico desde la isla San Cristóbal para reforzar los trabajos de rescate y auxilio a los afectados.

Además, el Centro Zonal ECU 911 Samborondón monitorea a través de cámaras de videovigilancia el traslado de un cargamento de ayuda humanitaria desde la provincia de Manabí hacia el Aeropuerto de Guayaquil.

San Cristóbal registra el cierre de zonas turísticas

En la isla San Cristóbal la situación es monitoreada de forma permanente. El ECU 911 detectó el desbordamiento de una encañada producto de las precipitaciones.

La Dirección del Parque Nacional Galápagos dispuso el cierre inmediato de los accesos a los sitios turísticos de Puerto Chino y Playa Baquerizo.

Las autoridades han realizado un llamado a la ciudadanía y a los visitantes de no aproximarse ni cruzar hacia las zonas afectadas por las inundaciones.