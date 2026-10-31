Hallan un cuerpo sin vida flotando en una zanja de Mucho Lote 1, norte de Guayaquil

Reportes en redes sociales alertaron de un cuerpo sin vida en una zanja en el sector de Mucho Lote 1

La mañana de este sábado 31 de octubre de 2026, moradores del sector Mucho Lote 1, norte de Guayaquil, reportaron el hallazgo de un cuerpo sin vida flotando en una zanja del sector.

Las imágenes del cadáver en el canal de agua fueron viralizadas en redes sociales, tras la difusión y el reporte ciudadano organismos de socorro y la Policía Nacional acudieron al lugar.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil llegó al sector para evaluar la situación y procedió a realizar labores de rescate con maniobras especializadas para recuperar el cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado la identidad de la persona ni han determinado la causa del deceso.