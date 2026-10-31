Toque de queda focalizado arranca en feriado: horarios, provincias y excepciones

Toque de queda se aplicará en cinco provincias de Ecuador del 1 al 10 de noviembre.

El toque de queda en cinco provincias de Ecuador comenzará este domingo 1 de noviembre y se extenderá durante 10 días, incluidos los feriados nacionales del 2 y 3 de noviembre, por el Día de Difuntos e Independencia de Cuenca

La disposición fue establecida por el presidente Daniel Noboa mediante el Decreto Ejecutivo 519, firmado el pasado 15 de octubre de 2026.

El Gobierno Nacional dijo que esta acción busca enfrentar a las organizaciones criminales y estará vigente en cinco de las provincias más golpeadas por la violencia: Guayas, Manabí, Los Ríos, El Oro y Esmeraldas.

Esta será la cuarta ocasión en 2026 en que el Ejecutivo aplica un toque de queda focalizado en el país. Los tres primeros fueron en marzo, abril y septiembre.

¿Cuándo y en qué horario se aplicará el toque de queda?

Según el Decreto Ejecutivo 519, la medida estará vigente desde el 1 hasta el 10 de noviembre de 2026, con un horario único de cinco horas diarias:

Inicio: 00:00.

00:00. Finalización: 05:00.

Durante ese período estará restringida la circulación de personas y vehículos en los espacios públicos de las cinco provincias.

En estos territorios, policías y militares realizarán controles para verificar el cumplimiento de la restricción.

¿Quiénes podrán movilizarse durante el toque de queda?

El decreto contempla excepciones para situaciones de necesidad o emergencia que justifiquen el desplazamiento de una persona.

Entre los casos previstos están:

Atención médica.

Emergencias familiares.

Situaciones que comprometan la vida o integridad de las personas.

Además, se garantizará la continuidad de la administración de justicia, los servicios públicos y las actividades de los sectores estratégicos.

También se coordinará la movilización del personal, vehículos y operaciones destinados a atender emergencias y eventos adversos relacionados con el fenómeno de El Niño.

📉 https://t.co/CJ2zp7nvit 👉 El presidente de la República, #DanielNoboa, afirmó que los índices de homicidios se redujeron en más del 30% durante el toque de queda del 17 al 30 de septiembre https://t.co/Xl1P5MtWp1 — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 5, 2026

¿Se podrá acudir al aeropuerto durante el toque de queda?

Sí. El Ministerio del Interior confirmó a Teleamazonas que las personas con vuelos programados podrán trasladarse hacia los aeropuertos durante el horario de restricción.

Para justificar su movilización ante los controles policiales o militares, los pasajeros deberán presentar el pase de abordar correspondiente a su vuelo.

¿Qué instituciones estarán a cargo de los controles?

El Bloque de Seguridad, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ejecutará los operativos de control en las cinco provincias. Además, se utilizará la restricción para llevar a cabo operaciones para afectar a estructuras delictivas.

Los controles a quienes circulen durante el horario del toque de queda deberán realizarse de "manera racional y proporcional".

¿Los periodistas podrán trabajar durante la restricción?

El decreto contempla que los medios de comunicación podrán continuar con sus actividades periodísticas durante el horario de restricción.

También se permitirá el trabajo de monitoreo de la Defensoría del Pueblo y las labores de funcionarios de organismos internacionales acreditados en Ecuador.

Estas actividades podrán desarrollarse "siempre que no pongan en riesgo la seguridad de quienes las realizan, no interfieran con las operaciones de las fuerzas de seguridad ni comprometan la seguridad del personal que interviene en dichas operaciones", se detalla en el Decreto.