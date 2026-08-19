Stephany Hollihan, quien falleció en siniestro aéreo, era amiga cercana de Lavinia Valbonesi

La diseñadora ecuatoriana Stephany Hollihan, fundadora de Sensi Studio, murió este miércoles 19 de agosto de 2026 junto a su esposo, Michele Sensi-Contugi, en un siniestro de helicóptero registrado en Kenia.

Hollihan mantenía una relación cercana con Lavinia Valbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa, y con su familia.

La amistad entre ambas se hizo visible en los últimos años a través de viajes, reuniones y publicaciones compartidas.

La cercanía entre las dos familias quedó evidenciada en 2024, cuando Stephany Hollihan fue elegida como madrina de Furio Noboa Valbonesi, el hijo menor del presidente Daniel Noboa y la Primera Dama.

Valbonesi también hizo pública su cercanía con la diseñadora. En noviembre de 2025, la Primera Dama se refirió a Hollihan como su 'hermanita más talentosa', en una publicación de Instagram, junto a una foto juntas.

Michele Sensi-Contugi, esposo de Hollihan, también asumió como director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) el 16 de agosto de 2024 y posteriormente fue ratificado en el cargo el 27 de mayo de 2025.