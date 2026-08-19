Suspenden la búsqueda de los otros cuerpos del helicóptero estrellado en Kenia

Los equipos de emergencia de Kenia suspendieron temporalmente la recuperación de las víctimas del accidente de helicóptero ocurrido este miércoles 19 de agosto de 2026, en el que murieron Michele Sensi-Contugi, director del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, y su esposa, Stephany Hollihan.

En la aeronave viajaban seis pasajeros y el piloto. Las siete personas murieron después de que el helicóptero se accidentara cerca del monte Ololokwe, en el condado de Samburu, al norte del país.

¿Por qué suspendieron la búsqueda?

Llegar hasta los restos del helicóptero se convirtió en una tarea compleja. La Cruz Roja de Kenia informó que el terreno de difícil acceso y un incendio activo en la zona obstaculizaron las labores.

Los equipos lograron recuperar cuatro de los siete cuerpos, mientras que tres permanecen en el lugar. Las tareas están previstas para retomarse la mañana del jueves 20 de agosto de 2026.

Durante los trabajos también se recuperaron pertenencias personales, entre ellas celulares y cámaras, que pueden aportar al proceso de identificación.

¿Qué provocó el accidente?

Hasta el momento, la causa del accidente no ha sido determinada.

La Autoridad de Aviación Civil de Kenia (KCAA) informó que el Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos está a cargo de establecer qué ocurrió.

El helicóptero, un Eurocopter EC130 B4, realizaba un vuelo turístico cuando se accidentó en una zona montañosa del norte de Kenia.

Las autoridades continuarán con las labores para recuperar a las víctimas que todavía permanecen en el lugar y avanzar con la investigación del siniestro.