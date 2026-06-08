Cuenca se queda sin buses urbanos en las noches desde este 8 de junio

Cuenca se queda sin buses después de las 19:00 de este 8 de junio

La Cámara de Transporte de Cuenca suspendió de forma indefinida el servicio nocturno de los buses urbanos desde las 19:00 de este lunes 8 de junio de 2026.

Según el gremio de transportistas, la suspensión nocturna se debe al incremento de los combustible. Los transportistas exigen una revisión de tarifas.

Desde este lunes 8 de junio de 2026, los usuarios solo tendrán transporte público en Cuenca hasta las 19:00. La decisión fue anunciada durante una rueda de prensa de la Cámara de Transporte.

Autoridades y transportistas de Ambato no llegaron a un acuerdo

Los dirigentes indicaron que buses trabajarán con normalidad durante la mañana y la tarde, pero en la noche, el servicio se reducirá.

Los transportistas sostienen que la tarifa actual no cubre los gastos. “Tenemos una tarifa de 30 centavos que paga el usuario, con un subsidio municipal de 4 centavos para la tarifa normal y 2 centavos para la diferenciada; sin embargo, estudios técnicos determinan que la tarifa debería ser de 40 centavos”, explicó un representante del sector.

Ante esta situación, el gremio exige un incremento tarifario para garantizar la sostenibilidad del servicio de transporte.

Tras el anuncio, Lenin Guzmán, gerente de la Empresa Pública de Movilidad de Cuenca (EMOV), mantuvo reuniones de coordinación con las diferentes áreas operativas de la institución para diseñar e implementar un plan de contingencia para reducir el impacto en la ciudadanía.

"El objetivo es definir e implementar el plan de contingencia que permita atender esta situación y minimizar las afectaciones a la movilidad de la ciudadanía", señaló EMOV.