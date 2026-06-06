ABC del proyecto de ordenanza que plantea un incremento del pasaje en Quito

La tarifa de transporte urbano podría subir a 40 centavos en Quito a partir de enero de 2026.

El proyecto de ordenanza enviado por el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, a la Comisión de Movilidad abrió el debate sobre una posible alza en la tarifa del transporte urbano en la capital a partir de 2027.

La propuesta no contempla un incremento inmediato para los usuarios en 2026, pero sí establece las condiciones para que el pasaje suba a partir de 2027, luego de un debate en la Comisión, que luego pasará al Pleno del Concejo.

La propuesta mantiene la tarifa actual de USD 0,35 durante todo 2026. El incremento a USD 0,40 entraría en vigencia desde el 1 de enero de 2027, siempre que se apruebe la ordenanza y los transportistas cumplan una serie de requisitos.

¿Cuánto costará el pasaje?

La tarifa propuesta para los buses urbanos convencionales es de USD 0,40. Para las unidades eléctricas se mantendría una tarifa de USD 0,45.

La discusión surge tras la eliminación del subsidio al diésel para el transporte. Los transportistas argumentaron que sus costos operativos aumentaron y solicitaron una revisión tarifaria.

Inicialmente, algunos sectores plantearon tarifas de hasta USD 0,65 o USD 0,70, propuestas que fueron rechazadas por el Municipio.

¿Qué recibirán los transportistas en 2026?

Mientras la tarifa se mantiene en USD 0,35, el Municipio entregará compensaciones económicas financiadas con recursos municipales.

La propuesta contempla alrededor de USD 20 millones para compensaciones y establece que cada unidad podría recibir hasta USD 8.000, dependiendo del cumplimiento de las condiciones establecidas.

La ordenanza condiciona el incremento a mejoras concretas en el servicio. Entre las principales exigencias están:

Implementar el Sistema Integrado de Recaudo (SIR) en un plazo máximo de ocho meses.

Incorporar mecanismos de pago digital mediante Tarjeta Ciudad, QR o cédula.

Implementar sistemas de gestión de flota e información para usuarios.

Certificar a los conductores.

Instalar cámaras de seguridad.

Fortalecer los canales de atención a usuarios.

Someter las unidades a controles e inspecciones adicionales.

Mejorar los mecanismos de control y fiscalización.

El Sistema Integrado de Recaudo es la plataforma tecnológica que permitirá unificar el cobro en el transporte público de Quito. La idea es que los pasajeros puedan pagar mediante medios electrónicos y facilitar la futura integración tarifaria entre buses, corredores municipales y otros sistemas de transporte.

Cómo se aprobará la ordenanza

La decisión final no depende del alcalde. El proyecto debe ser analizado por la Comisión de Movilidad y posteriormente debatido y votado por el Concejo Metropolitano de Quito.

La administración municipal sostiene que no habrá incremento sin mejoras verificables en la calidad del servicio. El alcalde ha insistido en que los usuarios deben recibir buses más seguros, conductores capacitados, frecuencias regulares y herramientas tecnológicas antes de cualquier ajuste tarifario.

La propuesta empezó su trámite en la Comisión de Movilidad el pasado jueves 4 de junio y se prevé que, tras un análisis técnico y político, deberá pasar al pleno del Concejo Metropolitano para su discusión definitiva.