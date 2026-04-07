Niños de Taisha recibirán atención pediátrica por alerta sanitaria en Morona Santiago

Personal del Ministerio de Salud coloca una vacuna a niños en Taisha, Morona Santiago.

Los niños que viven en el cantón Taisha, en Morona Santiago, recibirán atención pediátrica especializada del martes 7 al jueves 9 de abril del 2026, informó el Ministerio de Salud Pública (MSP) este martes.

En un comunicado, la cartera de Estado indicó que un profesional especializado estará durante los tres días en el Hospital Básico San José de Taisha para atender a los niños de la comunidad.

Entre las atenciones que se dará a los menores están:

Control de crecimiento

Evaluación y desarrollo nutricional

Esquema regular de vacunación

Diagnóstico y seguimiento de enfermedades pediátricas

La atención especializada será de 08:00 a 17:00 los tres días.

Múltiples casos de infecciones respiratorias

El anuncio de la atención a los menores ocurre dos días después de que una bebé de dos meses de edad falleció en el Hospital Vicente Corral Moscoso, de Cuenca, la noche del 5 de abril de 2026 tras presentar síntomas asociados a neumonía

La menor, identificada como Shunta Kashijin Awarmas, provenía de la comunidad de Shuimamus, en el cantón Taisha, provincia de Morona Santiago.

En esta zona de la Amazonía se han reportado múltiples casos de infecciones respiratorias en menores de edad.

Su traslado hasta la ciudad de Cuenca se dio en medio de una alerta sanitaria que afecta a familias de la nacionalidad achuar.