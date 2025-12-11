Universidad de la vía a Samborondón aclara incidente entre estudiantes en el campus

La Policía intervino en el incidente de dos estudiantes en la universidad

Un incidente entre dos estudiantes al interior de la universidad situada en la vía a Samborondón, provincia de Guayas, generó alarma este jueves 11 de diciembre del 2025.

Con un comunicado, la institución desmintió las especulaciones sobre un presunto intento de homicidio que empezó a circular en redes sociales. Incluso se reportaba el fallecimiento de una estudiante.

El personal de la Policía Nacional se desplegó en el campus tras recibir una alerta del ECU 911 y tomó procedimiento del caso. En videos que circulaban en redes sociales se observa a una mujer tendida en el suelo, mientras otras estudiantes intentan ayudarla.

La universidad señaló que se trató de un caso relacionado con una discusión, de carácter personal, entre dos estudiantes y que se activaron los procolos internos para estos hechos.

"La institución activó los protocolos internos establecidos para la atención de situaciones de violencia entre pares, garantizando la intervención oportuna de las áreas responsables y el cumplimiento estricto de la normativa vigente", informó en el documento.

Sobre la salud de los alumnos, la institución aclaró que ambos fueron atendidos oportunamente y se encuentran estables acompañados de sus familiares. También confirmó que no se presentaron cargos entre las partes involucradas, según el parte policial.