Este es el estado vial de Ecuador para el feriado de cuatro días desde el 1 de noviembre del 2025

El Ministerio de Transporte e Infraestructura anunció el estado de las vias, previo al feriado.

El sábado 1 de noviembre comenzará un feriado de cuatro días en Ecuador. El fin de semana coincidirá con el 3 y 4 de noviembre del 2025 y tanto el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) y el Servicio de Videovigilancia ECU911 presentaron el reporte sobre el estado de las vías este jueves 30 de octubre.

Según el reporte del ECU hay vías que están cerradas. En Tungurahua está restringido el paso por la vía Baños - Penipe - Riobamba por el riesgo de deslizamientos. También en el sector de San Luis, en Napo, es otra zona cerrada.

Por parte del MIT, en cambio, se reportó cierres viales en Chimborazo en la vía E35 en el tramo Tixán - Alausí, por perdida de vía en el sector el Casual. La ruta alterna en este caso es por Guamote - García Moreno - Sibambe - Guasuntos - Cherlo - Charicando.

El MIT también detalló que en Napo también está cerrada la vía E45 Puerto Napo - Capricho, en el sector del puente sobre el río Napo. En el lugar se realizan trabajos de rehabilitación en la mesa de la vía y el cierre será por 90 días.

Para los cuatro días, el MIT informó que ha preparado un operativo especial y una coordinación con otras entidades, maquinaria y personal en el caso de presentarse alguna emergencia.