Cierre vial, apertura del Mall del Sol... esto se sabe del coche bomba que explotó en Guayaquil

Un coche bomba explotó la noche del martes 14 de octubre del 2025 en los exteriores de un centro comercial en Guayaquil. Dos personas fallecieron y más de 26 quedaron heridas, confirmó la Policía Nacional.

El hecho ocurrió mientras decenas de vehículos y personas circulaban por la avenida Joaquín Orrantia. La mañana de este miércoles 15 de octubre, la empresa municipal Segura EP informó que las vías aledañas al centro comercial Mall del Sol permanecerán cerradas hasta nuevo aviso. Lo mismo ocurrirá con el centro comercial.

Los ventanales de los edificios cercanos al sitio de la explosión quedaron totalmente destruidos, por ello algunas empresas anunciaron que no abrirán sus puertas por motivos de seguridad.

Las autoridades de la Gobernación de Guayas, personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y de la Policía Nacional permanecen en el lugar para levantar más indicios y dar con los responsables del atentado.

Humberto Plaza, Gobernador de Guayas, señaló que el atentado es una respuesta de grupos criminales a la acción del Gobierno en contra de la minería ilegal en la provincia de Imbabura.

“El Gobierno no se va a amedrentar, esto nos llena de rabia y vamos a hacer esfuerzos para que este tipo de actos criminales no se vuelvan a repetir”, dijo el funcionario en declaraciones a la prensa.

Francisco Zumárraga, Comandante de Policía de la Zona 8, confirmó que en el lugar se encontró un vehículo más con explosivos, por lo que se realizó una explosión controlada.

Añadió que de momento se realiza una investigación para determinar de qué sector de la ciudad salieron los vehículos que fueron abandonados en las afueras del centro comercial con los explosivos. De forma preliminar se conoce que los autos salieron de la cooperativa San Francisco, en el noroeste de la ciudad.