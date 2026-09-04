Lo que revelo el examen externo de los cuerpos hallados en La Argelia, al sur de Quito

La Policía Nacional localizó dos cuerpos sin vida de dos hombres la mañana de este viernes 4 de septiembre de 2026.

Dos hombres, de aproximadamente 35 y 36 años, fueron hallados sin vida la mañana de este viernes, 4 de septiembre de 2026, en el sector de La Argelia , al sur de Quito.

Los cuerpos de los dos ciudadanos fueron encontrados sobre la acera norte de la vía.

Agentes de Criminalística y Dinased acudieron al lugar a las 08:18 para realizar la inspección ocular técnica de la escena.

El hallazgo de dos cuerpos sin vida en el sur de Quito alarmó a los moradores del sector de La Argelia.

Sin signos de violencia visibles

Uno de los fallecidos fue identificado como Luis Alfonso Toaquiza Pastuña, de 36 años.

El segundo cuerpo corresponde a un hombre de aproximadamente 35 años que no portaba identificación y permanece como NN.

De acuerdo con el reporte policial al que tuvo acceso Teleamazonas.com, el examen externo practicado a las víctimas reveló detalles clave sobre su proceso:

Luis Toaquiza:



Presentaba livideces cadavéricas modificables (manchas violáceas en la piel que cambian de lugar si se altera la posición del cuerpo) y labios cianóticos (coloración azulada por falta de oxigenación).

Presentaba (manchas violáceas en la piel que cambian de lugar si se altera la posición del cuerpo) y No identificado (NN):

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Registraba livideces cadavéricas modificables y una marcada cianosis (oloración azulada, grisácea o violácea de la piel) en la cabeza, el cuello y el tórax anterior.

Las unidades especializadas de la Policía Nacional realizaron el levantamiento de dos cuerpos sin vida en el sur de Quito.

Investigación en curso

Los peritos policiales confirmaron que ninguno de los cadáveres presentaba signos de violencia física visibles a simple vista.

Durante el procedimiento, los agentes levantaron como indicio de una billetera de color negro con documentos en su interior.

La Fiscalía y las unidades especializadas investigan la causa exacta de las muertes, mientras los cuerpos fueron trasladados al Departamento Médico Legal para la autopsia de ley.