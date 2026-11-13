Conductores con placas temporales vencidas no serán sancionados en Guayaquil

La ATM de Guayaquil anunció que no multará ni retendrá vehículos por tener placas provisionales caducadas.

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil anunció que no aplicará multas ni retendrá vehículos únicamente por circular con placas provisionales caducadas.

La medida excepcional fue comunicada el jueves 12 de noviembre de 2026 y busca evitar sanciones a los conductores que aún esperan recibir sus placas metálicas por parte de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

¿Hasta cuándo no habrá multas?

La ATM aclaró que no existe una fecha específica para el fin de esta disposición. La excepción se mantendrá hasta que la ANT concrete la entrega de las placas definitivas.

La institución también señaló que adoptó esta decisión en medio de las emergencias viales relacionadas con el fenómeno de El Niño, que han requerido atención prioritaria.

Sin embargo, la medida aplica exclusivamente al vencimiento de las placas provisionales. Los conductores deberán cumplir las demás normas de tránsito y podrán ser sancionados por cualquier otra infracción.

¿Cuánto tiempo dura una placa provisional?

Según la reglamentación de la ANT, las placas provisionales tienen una vigencia de hasta seis meses y pueden renovarse una sola vez, cuando exista una justificación.

La disposición de la ATM no modifica estos plazos, sino que suspende temporalmente las sanciones por caducidad mientras se entregan las identificaciones metálicas.

La medida rige en Guayaquil y no representa una suspensión general de las multas de tránsito en Ecuador.