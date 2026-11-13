¿Por qué investigan a Navila Dieb, exreina de Guayaquil, por presunto lavado de activos?

La exreina de Guayaquil y funcionaria municipal Navila Dieb fue procesada por presunto lavado de activos

La exreina de Guayaquil y exfuncionaria municipal Navila Dieb fue vinculada al denominado caso La Reina, en el que la Fiscalía General del Estado investiga un presunto delito de lavado de activos.

El jueves 12 de noviembre de 2026, un juez ordenó prisión preventiva en su contra. En la misma audiencia fueron vinculados su madre, Cynthia Verónica B., su padrastro, José Gonzalo E., y una empresa.

Con estas incorporaciones, el proceso suma cinco personas de un mismo entorno familiar investigadas en esta causa, según el Ministerio Público.

El magistrado dispuso que la madre y el padrastro de Dieb cumplan con presentaciones periódicas dos veces por semana y tengan prohibición de salir del país.

Para los procesados también ordenó la inmovilización de cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes. Para la empresa, se estableció la inmovilización de sus cuentas y la suspensión temporal de sus actividades. La fase de investigación se amplió por 30 días adicionales.

¿Cómo comenzó la investigación contra Navila Dieb?

Las investigaciones se originaron a partir de una denuncia presentada el 15 de julio de 2026 y de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) elaborado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

El reporte examinó movimientos económicos realizados entre 2020 y marzo de 2026. Según la Fiscalía, "el análisis financiero identificó movimientos de dinero que no guardarían relación con los ingresos declarados y la actividad económica registrada por la principal investigada".

Según los elementos presentados durante la audiencia, Navila Dieb habría registrado acreditaciones netas por USD 1 272 382.

<p lang="es" dir="ltr">#BoletínFGE |#CasoLaReina: #FiscalíaEc vincula a 3 personas naturales y una jurídica a la causa que se investiga un presunto #LavadoDeActivos. La instrucción fiscal se extenderá 30 días más. Más información ⬇️ https://t.co/Z0GEM6QVWH https://t.co/TjFEv3EzSz</p>— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) <a href="https://x.com/FiscaliaEcuador/status/2121058005428928603?ref_src=twsrc%5Etfw">November 13, 2026</a> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>" title="DailyMotion" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>

Sin embargo, sus ingresos declarados por impuesto a la renta alcanzaban los USD 185 795, mientras que otros ingresos exentos sumaban USD 16 066.

La diferencia entre estos valores y las acreditaciones identificadas sería de aproximadamente USD 1,07 millones, monto cuyo origen busca esclarecer la Fiscalía.

Según la Fiscalía, entre el 2020 y 2025, "Navila Dieb habría registrado ingresos superiores a 1,27 millones de dólares. El 45,66% de estos fueron depósitos en efectivo".

En agosto pasado, la defensa de los hermanos de Navila Dieb, quienes también están procesados, negó la versión de la Fiscalía y señaló que el dinero en las cuentas bancarias y bienes fueron producto de la venta de una propiedad en El Oro. Según el abogado, el dinero se entregó a los hijos como una herencia anticipada.

⚖️ https://t.co/w9osMM4WBN 👉 La #Fiscalía vinculó a tres personas y una empresa al #CasoLaReina tras detectar un presunto desfase financiero de 1,07 millones de dólares. https://t.co/GToBHAXEe5 — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 13, 2026

¿Qué movimientos económicos están bajo investigación?

El análisis financiero también identificó operaciones entre Dieb y personas de su entorno familiar, entre ellas depósitos en efectivo y transferencias realizadas por su madre y su padrastro.

Según la información expuesta por Fiscalía:

José Gonzalo E., su padrastro, habría realizado depósitos y transferencias a las cuentas de Dieb por USD 108 877.

y a las cuentas de Dieb por Dieb habría transferido a favor de su padrastro USD 87 877.

#FiscalíaInvestiga | #CasoLaReina: conoce los detalles del caso que investiga el presunto delito de #LavadoDeActivos en el que se procesan a 5 personas naturales y una jurídica. https://t.co/r5jZ2DfacS — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) November 12, 2026

Dentro de las operaciones financieras examinadas también aparecen transacciones relacionadas con Aquiles Alvarez, alcalde de Guayaquil, quien figura entre los principales clientes de Dieb durante 2023, según la información presentada por Fiscalía.

En ese período se identificaron cinco facturas por USD 44 642 cuya descripción correspondería a servicios de 'material promocional'.

Además, según el análisis de Fiscalía, se registró pagos por un total de USD 53 450 entre 2020 y 2023, que incluyen transferencias recibidas y depósitos de cinco cheques de USD 10 000 cada uno.

La investigación también identificó operaciones con una empresa vinculada a Aquiles Alvarez, que habría mantenido relaciones comerciales con Dieb en 2022.

Entre los movimientos constan cuatro cheques cobrados en ventanilla por USD 47 219 y otro cheque de USD 6 712. En conjunto, las operaciones identificadas con esta compañía alcanzan USD 53 931.