Dos heridos tras balacera en los exteriores del hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil

Una balacera se registró en los exteriores del hospital Teodoro Maldonado Carbo, en Guayaquil.

Una balacera en los exteriores del hospital Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), dejó dos personas heridas la noche del lunes 12 de octubre de 2026, en el sur de Guayaquil.

El ataque armado ocurrió pasadas las 23:30, cuando dos hombres permanecían en un parque cercano al área de Emergencias de la casa de salud. Según testimonios de moradores, varios hombres llegaron en un vehículo rojo y abrieron fuego contra las víctimas.

Los atacantes habrían realizado al menos seis disparos antes de abandonar el lugar. Una de las personas heridas fue identificada como Richard A. G., trabajador de una funeraria que había acudido al hospital para realizar labores relacionadas con su actividad.

Tras la balacera, personal de la casa de salud auxilió al empleado, mientras que el segundo afectado logró ingresar por sus propios medios al área de Emergencias para recibir atención médica.

Familiares del trabajador de la funeraria llegaron al sitio después del ataque. Su esposa protagonizó escenas de desesperación al conocer lo ocurrido, según reportaron medios de comunicación.

La Policía Nacional y unidades de Criminalística acudieron al sector para recoger indicios e iniciar las investigaciones que permitan identificar a los responsables y determinar las circunstancias del atentado.

Hasta la mañana de este martes 13 de octubre, los dos hombres permanecían con vida y se recuperaban de sus heridas.