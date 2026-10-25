Fuertes lluvias provocan inundaciones en 68 sectores de Guayaquil este domingo
El temporal también ocasionó caída de árboles y un deslizamiento de tierra. Equipos municipales atendieron las emergencias.
Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en 68 sectores de Guayaquil entre el 24 y 25 de octubre de 2026.
Segura EP.
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Actualizado:
25 oct 2026 - 12:48
Las fuertes lluvias registradas entre el sábado 24 y la madrugada del domingo 25 de octubre de 2026 provocaron inundaciones en 68 sectores de Guayaquil, según reportó Segura EP.
Las precipitaciones, acompañadas de tormentas eléctricas, afectaron calles y avenidas del norte, centro y sur de la ciudad.
¿Qué sectores de Guayaquil resultaron afectados?
Entre los sectores afectados están Urdesa, Mapasingue Oeste, Sauces, Alborada, Atarazana, Los Ceibos, Garzota, Samanes, las Malvinas y Guasmo Oeste.
También se reportó acumulación de agua en las avenidas Barcelona, Francisco de Orellana, 25 de Julio, Quito y otras vías principales.
Personal de Emapag EP e Interagua fue desplegado para atender las inundaciones y facilitar la evacuación del agua.
Lluvias provocaron árboles caídos y un deslizamiento
El temporal también ocasionó un deslizamiento de tierra en la avenida Christian Benítez, en el ingreso a Socio Vivienda 2. Según el ECU 911, no se reportaron personas heridas por este incidente.
Además, se registraron árboles caídos en Pascuales, La Alborada y la avenida Barcelona, así como un poste derribado.
Las lluvias también provocaron inundaciones en sectores de Tenguel y Samborondón.
En este último cantón, una estación de monitoreo registró 85,8 milímetros de lluvia en aproximadamente tres horas.
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