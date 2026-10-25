Fuertes lluvias provocan inundaciones en 68 sectores de Guayaquil este domingo

Las fuertes lluvias provocaron inundaciones en 68 sectores de Guayaquil entre el 24 y 25 de octubre de 2026.

Las fuertes lluvias registradas entre el sábado 24 y la madrugada del domingo 25 de octubre de 2026 provocaron inundaciones en 68 sectores de Guayaquil, según reportó Segura EP.

Las precipitaciones, acompañadas de tormentas eléctricas, afectaron calles y avenidas del norte, centro y sur de la ciudad.

¿Qué sectores de Guayaquil resultaron afectados?

Entre los sectores afectados están Urdesa, Mapasingue Oeste, Sauces, Alborada, Atarazana, Los Ceibos, Garzota, Samanes, las Malvinas y Guasmo Oeste.

También se reportó acumulación de agua en las avenidas Barcelona, Francisco de Orellana, 25 de Julio, Quito y otras vías principales.

Personal de Emapag EP e Interagua fue desplegado para atender las inundaciones y facilitar la evacuación del agua.

Lluvias provocaron árboles caídos y un deslizamiento

El temporal también ocasionó un deslizamiento de tierra en la avenida Christian Benítez, en el ingreso a Socio Vivienda 2. Según el ECU 911, no se reportaron personas heridas por este incidente.

Además, se registraron árboles caídos en Pascuales, La Alborada y la avenida Barcelona, así como un poste derribado.

Las lluvias también provocaron inundaciones en sectores de Tenguel y Samborondón.

En este último cantón, una estación de monitoreo registró 85,8 milímetros de lluvia en aproximadamente tres horas.