Aviones y helicópteros militares sobrevolarán Quito este domingo 25 de octubre; ¿por qué?

Aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana sobrevolarán Quito este domingo 25 de octubre como parte de los ensayos para una ceremonia militar.

Aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) sobrevolarán Quito este domingo 25 de octubre de 2026. Los vuelos forman parte de los ensayos para la ceremonia por el aniversario de la Aviación Nacional y el Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

La presencia de aeronaves militares llamó la atención de los ciudadanos durante la tarde del sábado 24 de octubre, especialmente por el ruido de los motores.

Ante las inquietudes, la FAE explicó a través de sus redes sociales que se trata de vuelos de práctica programados para el 24, 25 y 26 de octubre.

¿Por qué sobrevuelan aviones militares en Quito?

Los sobrevuelos se realizan como preparación para la ceremonia militar prevista para el martes 27 de octubre, fecha en la que se conmemora la creación de la Aviación Nacional y el Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

Durante los ensayos, las aeronaves practican las formaciones aéreas que se presentarán en el acto conmemorativo.

La programación contempla una parada aérea con aviones de combate, aeronaves de transporte y helicópteros.

Además, para la ceremonia del 27 de octubre están previstos ascensos de oficiales, condecoraciones y reconocimientos al personal militar.

La institución invitó a los ciudadanos a observar los sobrevuelos que se desarrollarán en la capital durante estos días.

De acuerdo con la información difundida por la FAE, las prácticas continuarán hasta el lunes 26 de octubre. No se detallaron horarios específicos para cada sobrevuelo.