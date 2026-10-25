Lluvias y tormentas en Ecuador este domingo 25 de octubre; así estará el clima por regiones

El Inamhi pronostica lluvias y tormentas eléctricas en varias localidades de la Costa y Sierra este domingo 25 de octubre de 2026.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) difundió el pronóstico del tiempo para este domingo 25 de octubre de 2026. Las condiciones estarán marcadas por períodos de sol, nubosidad y lluvias en diferentes localidades de la Costa, Sierra y Amazonía.

Según los mapas oficiales, las precipitaciones se concentrarán principalmente durante la tarde y noche en varias ciudades del Litoral, mientras que en la región Interandina se esperan lluvias aisladas.

El Inamhi también mantiene activa una advertencia por lluvias y tormentas eléctricas en la Costa y sectores occidentales de la Sierra, vigente hasta las 23:00 de este domingo.

Costa: lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde y noche

En la región Litoral se prevén temperaturas máximas de entre 30°C y 33°C, acompañadas de nubosidad y precipitaciones en distintas localidades.

En Guayaquil, la temperatura oscilará entre los 26 °C y 32 °C. Durante la mañana se esperan períodos de sol, mientras que en la tarde y noche podrían presentarse lluvias con tormentas eléctricas.

En Santo Domingo y Quevedo también se pronostican tormentas durante la tarde y noche, con temperaturas máximas de 30 °C.

Por su parte, Esmeraldas alcanzará los 30 °C, con lluvias previstas durante la noche.

En Manta y Salinas predominarán los intervalos de sol y nubes durante el día, con máximas de 31 °C y 32 °C, respectivamente.

Santa Rosa, en El Oro, registrará una temperatura máxima de 33 °C y lluvias durante la tarde y noche.

Sierra: Quito tendrá lluvias durante la tarde

En la región Interandina se esperan condiciones variables, con períodos de sol durante la mañana y precipitaciones en algunas localidades durante la tarde.

En Quito, el Inamhi pronostica una temperatura mínima de 12°C y máxima de 23°C. Durante la mañana habrá intervalos de sol y nubes, mientras que en la tarde se prevén lluvias con posibilidad de tormentas eléctricas.

Ibarra tendrá temperaturas entre 12°C y 24°C, con lluvias durante la tarde.

En Tulcán, la temperatura descenderá hasta los 10 °C y alcanzará una máxima de 18 °C. Se esperan precipitaciones durante la tarde.

En el centro del país, Ambato y Riobamba registrarán máximas de 20°C y 23°C, respectivamente, con condiciones parcialmente nubladas.

Para Cuenca, el pronóstico señala una máxima de 23°C y una mínima de 12°C, con períodos de sol durante el día y posibles lluvias en la noche.

En Loja, las temperaturas oscilarán entre los 14°C y 22°C, con lluvias aisladas durante la tarde y noche.

Amazonía: temperaturas de hasta 33°C y lluvias aisladas

En la región Amazónica predominarán los intervalos de sol y nubes, aunque se esperan precipitaciones en determinadas localidades.

En Nueva Loja, la temperatura máxima será de 32°C y la mínima de 22°C, con períodos de sol durante la mañana y tarde.

El Coca registrará una máxima de 33°C y mínima de 23°C, con cielo parcialmente nublado durante gran parte de la jornada.

En Tena, la temperatura oscilará entre los 21°C y 30°C, con lluvias previstas para la tarde.

En Shell-Mera, se esperan temperaturas entre 18°C y 29°C, también con posibilidad de precipitaciones vespertinas.

Mientras tanto, Macas, Gualaquiza y Zamora tendrán máximas de 29°C, 28°C y 26°C, respectivamente, con períodos de sol y nubosidad.