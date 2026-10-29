Karen Haro, reportera de Teleamazonas, moderará el debate electoral de Imbabura 

Karen Haro, reportera de Teleamazonas, fue designada moderadora del debate electoral de Imbabura para 2027.

La periodista y reportera de Teleamazonas, Karen Haro, fue designada como moderadora del debate electoral de Imbabura para las elecciones seccionales. La decisión fue anunciada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) este jueves 29 de octubre de 2026.

Karen forma parte de los 21 profesionales seleccionados por el Pleno del CNE, con base en las ternas presentadas por el Comité Nacional de Debates.

La comunicadora cuenta con experiencia en la cobertura periodística en territorio y de acontecimientos de relevancia nacional, especialmente en la provincia de Imbabura.

¿Cuál será el papel de Karen Haro en el debate electoral?

Como moderadora, Karen Haro estará a cargo de dirigir las intervenciones de los candidatos, administrar los tiempos, garantizar el cumplimiento de las reglas acordadas y presentar los diferentes ejes temáticos.

También será responsable de la apertura y cierre del debate, así como de velar por el cumplimiento de las buenas prácticas durante el encuentro entre los aspirantes.

Los debates electorales obligatorios se desarrollarán en el marco de las elecciones seccionales de 2026, en las que los ecuatorianos elegirán a sus autoridades locales.

Entre los otros profesionales designados constan Johana Cañizares, para Pichincha; Jorge Escobar, para Guayas; Jhinson Moreira, para Manabí; y Andrea Jimbo, para Azuay.