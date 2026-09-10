Gobierno entrega 500 nuevos patrulleros a la Policía Nacional para reforzar la seguridad en Ecuador

El Gobierno Nacional informó que netregó 500 nuevo patrulleros a la Policía Nacional la noche de este jueves 10 de septiembre de 2026.

El Gobierno Nacional entregó 500 nuevos vehículos operativos a la Policía Nacional este jueves 10 de septiembre de 2026.

La adquisición representó una inversión de USD 24,3 millones con el objetivo de reforzar el patrullaje y los tiempos de respuesta ante emergencias.

La nueva flota está conformada por 335 patrulleros tipo camioneta y 165 patrulleros blindados tipo camioneta.

Los 165 vehículos ciegos se destinarán prioritariamente a sectores de alto riesgo como los Distritos Metropolitanos de Guayaquil y Quito.

También se asignarán a provincias como Esmeraldas, Santa Elena, Sucumbíos, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Cañar, Orellana, El Oro, Azuay y Los Ríos.

Estas unidades apoyarán los trabajos de unidades especializadas de alto riesgo como la UMO, GOE, GIR y GEMA.

Los 335 patrulleros restantes se distribuirán a escala nacional según las necesidades operativas de la institución.