¿Quiénes reciben el décimo tercer sueldo en Ecuador y cómo calcular cuánto le deben pagar?

Todo lo que debes saber del décimo tercer sueldo en Ecuador.

Se acerca la recta final del 2026 y con ella, en Ecuador llega uno de los beneficios económicos más esperados por los trabajadores: el décimo tercer sueldo, también conocido como bono navideño.

Los ecuatorianos lo utilizan para saldar deudas, ahorrar o para las compras de fin de año. Revise quiénes lo reciben, las fechas de pago y cómo calcular el valor exacto.

¿Qué es y quiénes reciben este pago?

El décimo tercer sueldo es una bonificación económica respaldada por el Código del Trabajo. Equivale a la doceava parte de todo lo ganado por el trabajador durante un año calendario.

Lo reciben obligatoriamente todos los trabajadores en relación de dependencia, tanto del sector público como del privado. Además, también son beneficiarios de este bono los jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y los pensionistas.

¿A quiénes se les pagará el 16 de noviembre y por qué?

Por disposición del presidente Daniel Noboa, este año el pago se adelantará para el 16 de noviembre, para todos los trabajadores del sector público

La medida busca inyectar liquidez en los hogares y dinamizar la economía local de cara a la temporada de descuentos comerciales como el Black Friday y el Cyber Monday. Es una estrategia económica que el Ejecutivo ya había implementado en 2025.

Sector privado: ¿Cuándo recibirán el pago?

Para los empleados de empresas privadas, la ley establece que la fecha máxima de pago es el 24 de diciembre. Sin embargo, a través del anuncio oficial, el Gobierno extendió una invitación a los empleadores del sector privado para que, en la medida de sus posibilidades, se sumen a la medida y también adelanten los pagos a sus trabajadores.

¿Cómo se calcula el valor a recibir?

El cálculo se realiza sumando todas las remuneraciones percibidas entre el 1 de diciembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2026. Ese valor total se divide para 12.

Para que el cálculo sea exacto frente a su rol de pagos, tenga en cuenta esta regla:

Para la suma se incluye el salario mensual, las horas extras, las comisiones y cualquier otro pago regular por tu trabajo.

No se incluye: El pago de utilidades, el décimo cuarto sueldo, las vacaciones, los viáticos ni los fondos de reserva.

Cabe recalcar que, si no trabajó el año completo en la empresa, recibirá un valor proporcional equivalente a los meses o días laborados dentro de ese periodo de cálculo.

¿Acumulado o mensualizado?

En Ecuador, el empleador tiene derecho de elegir cómo percibir este beneficio económico:

De forma acumulada:

Recibe el dinero completo en un solo pago (ya sea en noviembre para el sector público o hasta diciembre para el privado).

De forma mensualizada:

Si solicitó previamente esta modalidad al empleador, no recibirás el monto fuerte a fin de año. El valor se divide en 12 cuotas y se te deposita mes a mes junto a tu salario habitual. Por ejemplo, para quienes ganan el Salario Básico Unificado de 2026 (USD 482), el valor mensualizado representa USD 40,17 adicionales cada mes.