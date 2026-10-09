Guayaquil conmemora sus 206 años de Independencia con desfiles, ofrendas y sesiones solemnes

Guayaquil conmemora este viernes 9 de octubre de 2026 sus 206 años de Independencia con una agenda de actos cívicos, desfiles y ceremonias oficiales. La programación incluye actividades que ya se desarrollaron durante la madrugada y otras previstas para el transcurso de la jornada.

Aurora Gloriosa reunió a autoridades y estudiantes

La jornada comenzó con la XVIII edición de la Aurora Gloriosa, ceremonia realizada en el monumento a los próceres de la Fragua de Vulcano, en la plaza de la Administración. El acto evocó la revolución del 9 de Octubre de 1820 y el proceso independentista de Guayaquil.

La ceremonia contó con la participación de autoridades municipales, concejales, estudiantes e invitados especiales. Durante el programa se realizó la lectura del Acta de Independencia y de la Proclama de Olmedo, además del ingreso de las Banderas de Octubre y las antorchas del Cuerpo de Bomberos.

Autoridades de Guayaquil en el saludo a la Aurora Gloriosa. Municipio de Guayaquil. Saludo a la Aurora Gloriosa en Guayaquil. Municipio de Guayaquil. Eventos culturales dentro del saludo a la Aurora Gloriosa en la independencia de Guayaquil. Municipio de Guayaquil. Reinas y autoridades en el saludo a la Aurora Gloriosa por la independencia de Guayaquil Municipio de Guayaquil.

En representación de la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, intervino la concejala Emily Vera, quien destacó la importancia histórica de la gesta libertaria y la decisión de los guayaquileños de asumir su propio destino.

Durante el acto también se entregaron las condecoraciones Aurora Gloriosa. En la categoría de mérito cívico fue distinguido el pabellón de la Academia Naval Almirante Illingworth, mientras que Daniela Marques Das Neves recibió el reconocimiento al mérito turístico-cultural.

Ofrenda floral y unción cívica

La Gobernación del Guayas, a las 09:00, realizó una ofrenda floral en la Columna de los Próceres del parque Centenario, como parte de los homenajes por los 206 años de Independencia. La ceremonia se desarrolló durante la mañana de este viernes.

Ministros presentes en la ofrenda floral de la Gobernación por la Independencia de Guayaquil. Miguel Moscoso.

A las 10:00 está prevista la unción cívica en el parque Centenario, uno de los actos tradicionales de la jornada conmemorativa. La actividad busca rendir homenaje a los próceres que participaron en la gesta independentista.

Desfile estudiantil y carros alegóricos

A las 08:30 se desarrolla el desfile estudiantil, cuyo recorrido parte desde el parque La Victoria y avanza hacia la avenida Malecón. La actividad reúne a delegaciones de instituciones educativas en homenaje a la ciudad.

Desfile estudiantil por la Independencia de Guayaquil. Edison Choco. Desfile estudiantil por la Independencia de Guayaquil. Edison Choco. Desfile estudiantil por la Independencia de Guayaquil. Edison Choco.

A las 09:30, en el parque Centenario, la Prefectura del Guayas realizó una ofrenda floral y un acto cívico por los 206 años de Independencia de Guayaquil.

La ceremonia contó con la presencia del prefecto Carlos Encalada Villacís y la viceprefecta Ana María Gallardo, además de otras autoridades e invitados.

Durante el homenaje, estudiantes participaron con intervenciones alusivas a la fecha y se colocó una ofrenda floral en honor a los próceres de la Independencia.

Autoridades de la Prefectura del Guayas presentes en la ofrenda floral por Independencia de Guayaquil. Miguel Moscoso.

La programación continúa a las 12:30 con el desfile artístico de carros alegóricos, que partirá desde el parque Centenario hacia la avenida Malecón. El recorrido forma parte de los principales actos públicos organizados para conmemorar la Independencia.

A las 14:00 está previsto el desfile comunitario, que recorrerá la avenida 9 de Octubre. En esta actividad participarán representantes de distintos sectores de Guayaquil, según la agenda municipal difundida para este viernes.

¿Cuáles serán los eventos de este 9 de Octubre en Guayaquil?

Sesión solemne por los 206 años de Independencia

La jornada concluirá con la sesión solemne municipal, prevista para las 18:00 en el Salón de la Ciudad. El acto forma parte de las ceremonias oficiales con las que el Municipio conmemora la fecha histórica.

Las actividades cívicas de este viernes recuerdan la importancia del 9 de Octubre de 1820, cuando Guayaquil proclamó su independencia y marcó un momento decisivo en el proceso emancipador de lo que posteriormente sería Ecuador.