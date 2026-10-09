Estas son las vías con paso restringido en Ecuador durante el feriado del 9 de octubre

Cierres en vías de Ecuador se mantendrán durante el feriado del 9 de octubre.

Este viernes 9 de octubre de 2026 se inicia el feriado nacional por la Independencia de Guayaquil, y se extenderá hasta el domingo 11 de octubre.

Si tiene planificado viajar a otras provincias del Ecuador, es importante que conozca cuál es el estado de la red vial a nivel nacional, la cual se ha visto afectada en distintos tramos por las condiciones climáticas y por trabajos de mantenimiento.

De acuerdo con el reporte vial del ECU 911, la mayoría de rutas del país cuentan con pasos parcialmente habilitados, mientras que en otras se registran cierres totales.

Puntos críticos y provincias afectadas

Azuay:

La vía Cuenca - Molleturo - Naranjal se encuentra parcialmente habilitada en los kilómetros 71, 92, 94 y 101. Mientras que en los kiolómetros 49, 53, 57, 85 y 91 se recomienda conducir con precaución.

Asimismo, la ruta Cuenca - Girón - Pasaje - Machala, y Cuenca - Guarumales - Méndez - Macas se encuentra parcialmente habilitada.

Loja:

Es una de las provincias con mayor afectación debido a constantes deslizamientos y socavones.

Las rutas con paso parcialmente habilitado son: vía Cariamanga - Espíndola; vía Cotacache - El Empalme - Lucarqui - Macará; vía Velacruz - Cotacocha; vía Sozoranga - Macará/Pénjamo; vía San Pedro - Las Chinchas - vía a la Costa; vía Alamor - Arenillas; vía Loja - Saraguro; vía Olmedo - Chaguarpamba, y vía Cariamanga - Sozoranga.

Mientras que, en la vía El Empalme - Célica - Alamor existe restricción para el transporte pesado. Esta medida fue adoptada por el COE Cantonal de Célica ante emergencias urbanas.

Bolívar:

Existe deslizamiento en la vía Santa Rosa de Agua Clara. Las autoridades recomiendan no conducir durante la noche por esta carretera.

Morona Santiago:

Hacia la Amazonía y la Sierra también hay tramos con problemas por deslizamientos.

En las rutas Macas - Riobamba, Méndez - Guarumales - Cuenca (que incluye el cierre del paso lateral a 200 metros del hospital) y Limón - Gualaceo se reportan derrumbes y trabajos activos.

Tungurahua y Napo:

En la vía Baños - Puyo, el tramo entre Río Negro y Mera se mantiene parcialmente habilitado debido a un socavamiento en el talud interior del sector Agoyán (km 43), pérdida de mesa en San Jorge (km 48) y el colapso de un muro en Río Negro (km 63).

Esmeraldas:

La vía Y del Salto - Chamanga se encuentra parcialmente habilitada por el desbordamiento del río sucio. Mientras que en las vías Viche - Recinto Chura - Quinindé - El Mirador - Esmeraldas, se reportan fallas de talud en el kilómetro 71

Manabí:

En esta provincia existen cinco tramos viales afectados por socavones, deslizamiento y hundimiento de la carretera en la vía Rocafuerte - Tosagua - Bahía; vía San José de Chamanga - Pedernales; vía Canuto - Calceta, y vía Jipijapa, en el límite provincial entre Manabí y Guayas.

Los Ríos:

Se reporta el cierre total en el Puente Los Gemelos, por lo que se habilita como ruta alterna el centro de Babahoyo y el Puente El Redondel de las Banderas.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía conducir con absoluta precaución, respetar los límites de velocidad, atender la señalización preventiva y verificar las vías alternas antes de emprender viajes largos.