¿Por qué Guayaquil puede inundarse aunque las alcantarillas estén limpias?

Guayaquil enfrenta riesgo de inundaciones cuando las lluvias intensas coinciden con la marea alta del río Guayas y el estero Salado.

Guayaquil podría volver a inundarse incluso si sus alcantarillas y canales están limpios. La razón no está únicamente en la acumulación de basura, sino también en la combinación de lluvias intensas, mareas altas y las limitaciones del sistema de drenaje.

Este riesgo aumenta durante el fenómeno de El Niño, que ha provocado precipitaciones extraordinarias en la Costa ecuatoriana.

El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (CN-Erfen) advirtió que la coincidencia de lluvias fuertes y niveles elevados del río Guayas puede dificultar la evacuación del agua, especialmente en sectores con drenaje limitado.

¿Qué es el 'efecto tapón' y por qué provoca inundaciones?

Gran parte del sistema de drenaje de Guayaquil funciona por gravedad. Es decir, el agua lluvia circula por tuberías y canales hasta desembocar en el río Guayas o el estero Salado.

Sin embargo, cuando sube la marea, el nivel del agua exterior puede superar la altura de los desagües, lo que dificulta su salida.

La ciudad cuenta con válvulas efecto antirretorno para evitar que el agua del río ingrese por las tuberías. Pero, cuando estas se cierran debido a la presión de la marea, también se limita la evacuación del agua lluvia.

Este fenómeno es conocido como 'efecto tapón' y puede provocar acumulaciones de agua en calles y viviendas, incluso cuando los sumideros están despejados.

Guayaquil registró casi cuatro veces la lluvia habitual de noviembre

La intensidad de las precipitaciones agrava el problema. El 1 de noviembre de 2026, en el sector del Aeropuerto en Guayaquil, se registró 120 litros de lluvia por metro cuadrado en un solo día, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

La cifra equivale a casi cuatro veces los 31,6 litros por metro cuadrado que normalmente se acumulan durante todo noviembre en esa estación.

A esto se suma la basura que obstruye la infraestructura pluvial. Según la Alcaldía de Guayaquil, en 48 días de limpieza se retiraron 50 000 metros cúbicos de desechos, maleza y sedimentos de canales y otras estructuras de drenaje.

¿Cuándo aumentará el riesgo de inundaciones?

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) prevé un período de máximo aguaje entre el 25 y el 28 de noviembre de 2026.

Durante esos días, la combinación de mareas elevadas y posibles lluvias intensas podría dificultar aún más la evacuación del agua en Guayaquil.

La situación ocurre mientras Ecuador enfrenta las consecuencias del fenómeno de El Niño. Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, hasta el 11 de noviembre se registraban 64 757 personas impactadas, entre afectadas y damnificadas, por eventos relacionados con las lluvias desde el 29 de agosto.

Los organismos técnicos recomiendan mantenerse atentos a los pronósticos de lluvia y marea, evitar circular por calles inundadas y no intentar cruzar zonas con corrientes de agua.

La CAF estima que si no se hace nada , las inundaciones le costarían a Guayaquil cerca de USD 3 000 millones hasta el 2050.