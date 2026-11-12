Una persona murió y cuatro resultaron heridas por un tiroteo en un gimnasio en Washington

Agentes del orden trabajan cerca del lugar de un tiroteo en Washington, D.C., el 12 de noviembre de 2026.

Una persona murió y cuatro resultaron heridas en un tiroteo, este jueves 12 de noviembre de 2026, en un gimnasio de una zona residencial de lujo de Washington, Estados Unidos, informó la policía local.

Jeffery Carroll, jefe interino de la policía de Washington, informó que se había encontrado al sospechoso del tiroteo con una herida de bala después de se disparase a sí mismo en un apartamento cercano al gimnasio.

Carroll señaló que el sospechoso mantenía "algún tipo de conflicto" con la comunidad de propietarios del edificio de apartamentos, situado en la zona de Logan Circle de la capital estadounidense.

El jefe de policía indicó que la persona fallecida había recibido un disparo en el interior del gimnasio.

Uno de los cuatro heridos se encontraba en estado crítico, mientras que la vida de los otros tres no corre peligro, según Carroll. El estado del autor de los disparos no se conoció de inmediato.

Después del tiroteo, la zona del tiroteo fue ocupada por vehículos de diversas fuerzas del orden, mientras helicópteros de la policía sobrevolaban la zona.

🚨 https://t.co/I9dAjwhCDQ 👉 Un #tiroteo al oeste de #París dejó al menos un muerto y cuatro heridos, mientras las autoridades informaron la detención de un sospechoso. https://t.co/FVBRbRtkRZ — Teleamazonas (@teleamazonasec) October 23, 2026

La policía evacuó a algunos residentes de la zona, mientras que a otros se les indicó que no salían a la calle.

El Washington Sun citó a un socio del gimnasio VIDA Fitness, quien afirmó que se encontraba en una cinta de correr en las instalaciones cuando comenzó el tiroteo.

Michael Carney dijo que oyó un "estallido" y que luego vio a alguien en el suelo del gimnasio que había recibido un disparo en la cabeza. "Todo el mundo se esconde detrás de las macetas y cosas así", explicó Carney.