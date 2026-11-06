Incendio en edificio del centro de Guayaquil movilizó a más de 35 bomberos

Alarma 1 de incendio en el centro de Guayaquil.

Un incendio se registró este viernes 6 de noviembre de 2026 en un inmueble ubicado en las calles Riobamba y Quisquís. La emergencia fue atendida con cuatro motobombas y una ambulancia.

Emergencia en el centro de Guayaquil

La alerta por el incendio llegó al Cuerpo de Bomberos de Guayaquil a las 10:30 de este viernes 6 de noviembre. La emergencia se registró en un edificio ubicado en las calles Riobamba y Quisquís, en el centro de la ciudad.

Para atender el incidente se desplegaron más de 35 uniformados, cuatro motobombas y una ambulancia. Los equipos trabajaron en las labores de combate al fuego para controlar la emergencia.

Alarma 1 de incendio en el centro de Guayaquil. Miguel Moscoso. Alarma 1 de incendio en el centro de Guayaquil. Miguel Moscoso. Alarma 1 de incendio en el centro de Guayaquil. Miguel Moscoso.

Incendio en Santo Domingo

Dos adultos mayores recibieron atención

Durante la atención del incendio, dos adultos mayores que se encontraban en el inmueble recibieron atención prehospitalaria por parte del personal de emergencia.

Una vez controladas las llamas, los bomberos realizaron labores de ventilación y enfriamiento para evitar una posible reactivación del fuego.

Las causas del incendio deberán ser determinadas por las autoridades correspondientes.