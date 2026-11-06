EE.UU. y Ecuador firman acuerdo para rastrear dinero ilícito, frenar secuestros y la minería ilegal

La tarde de este viernes 6 de noviembre de 2026, EE.UU. y Ecuador firman acuerdo para rastrear dinero ilícito y frenar secuestros y minería ilega.

Los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador reafirmaron su compromiso estratégico en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

El presidente Daniel Noboa, junto a miembros de su gabinete, mantuvo una reunión de alto nivel con autoridades norteamericanas para suscribir dos nuevas Cartas de Implementación de Proyectos orientados a reforzar la seguridad en el país.

En el encuentro participó el subsecretario de Estado para la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), F. Cartwright Weiland, y el encargado de negocios de la Embajada de EE.UU. en Ecuador, Lawrence Petroni.

Rastro al dinero ilícito y tecnología para la UAFE

El primer eje del acuerdo se enfoca en golpear la estructura financiera de las mafias mediante la incorporación de tecnología estadounidense de última generación.

Estos recursos potenciarán las capacidades operativas de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para identificar redes criminales y desarticular esquemas de lavado de activos.

Fortalecimiento a la UNASE contra el secuestro

Como segundo pilar, la cooperación internacional prioriza la lucha contra las bandas dedicadas al secuestro extorsivo en el territorio nacional.

El plan contempla el fortalecimiento de las capacidades investigativas de la Unidad de Anti-Secuestros y Extorsión (UNASE) en su proceso de transición a la Dirección Nacional, cortando una de las principales fuentes de financiamiento delictivo.

Combate al tráfico ilícito de oro

El tercer frente estratégico aborda la minería ilegal y las estructuras vinculadas al comercio irregular de minerales.

Los fondos y la asistencia técnica se destinarán a contrarrestar el tráfico ilícito de oro que financia a grupos terroristas, buscando dejar sin recursos a las mafias y fortalecer la seguridad en Ecuador y la región.