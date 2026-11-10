Lluvias golpean a Guayas y Santa Elena: reportan calzadas mojadas en varias vías de Guayaquil

En Guayaquil, los reportes ciudadanos advierten lluvias de distinta intensidad y calles mojadas.

Las lluvias se registran en Guayaquil, El Empalme, Yaguachi, Milagro, Balao, Samborondón y Durán, en la provincia de Guayas este martes 10 de noviembre del 2026.

También se reportan precipitaciones en distintos sectores de Santa Elena, durante las primeras horas de este martes.

Vías mojadas en Guayaquil por las precipitaciones

El sistema de videovigilancia Segura EP informó que sus cámaras registran calzadas mojadas en varios puntos de Guayaquil.

Entre las vías reportadas están la avenida Francisco de Orellana, la vía Perimetral y la vía a Daule.

Estas condiciones pueden dificultar la circulación, por lo que se recomienda conducir con precaución.

Reportes ciudadanos muestran lluvias de distinta intensidad

A las 06:10, la cuenta de alertas climáticas Amaru informó que recibió 41 reportes nuevos de 39 personas desde las 05:40.

De estos, tres señalaron lluvias fuertes, principalmente en Durán y el centro de Guayaquil; otros 35 reportaron precipitaciones moderadas o lloviznas, mientras que uno indicó que no llovía.

Desde las 04:10, Amaru había recibido 141 reportes ciudadanos sobre las condiciones del clima en Guayaquil.

Ante las precipitaciones, se recomienda evitar calles anegadas y pasos a desnivel, además de mantenerse informado sobre el estado de las vías antes de salir.