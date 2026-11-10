¿Qué se sabe del asesinato de Ronald Farfán y un candidato a concejal en Huaquillas?

Ronald Farfán, exalcalde de Huaquillas y candidato a la Alcaldía, fue asesinado durante un ataque armado el lunes 9 de noviembre de 2026.

El exalcalde de Huaquillas y candidato a la Alcaldía, Ronald Farfán, fue asesinado junto al aspirante a concejal Cristhian Rugel, durante un ataque armado registrado la noche del lunes 9 de noviembre de 2026, en la provincia de El Oro.

La balacera también provocó la muerte de una comerciante identificada como Hilda Ruiz, de 63 años, y dejó a otro hombre herido.

¿Cómo ocurrió el ataque armado en Huaquillas?

El crimen se registró en la ciudadela Los Israelitas, en la intersección de las calles Eugenio Espejo y Cristóbal Colón, donde Farfán y su equipo político tenían previsto reunirse con simpatizantes.

Según información policial preliminar, cuatro hombres armados llegaron en dos motocicletas y dispararon contra los candidatos.

Cristhian Rugel murió en el lugar, mientras que Farfán fue trasladado gravemente herido a una clínica, donde se confirmó su fallecimiento. La comerciante Hilda Ruiz también perdió la vida tras el ataque.

El hijo de Ronald Farfán fue asesinado hace nueve meses

El crimen del exalcalde ocurrió nueve meses después del asesinato de su hijo, Ronald Josías Farfán Tenorio, de 22 años, cuyo cuerpo fue encontrado la noche del 9 de febrero de 2026 en una calle de Huaquillas.

Según el informe policial, los restos del joven fueron abandonados en la ciudadela Luz y Vida, en la intersección de la avenida Tiwinza y la calle Colorado. El cuerpo presentaba signos de violencia y junto a él se encontró un panfleto con amenazas.

El 10 de febrero, Ronald Farfán acudió al Centro Forense de Machala, donde identificó el cuerpo de su hijo. Hasta el momento, la Policía no ha establecido ninguna relación entre ambos asesinatos.

¿Qué investiga la Policía sobre el asesinato?

Las autoridades buscan establecer las circunstancias del atentado, identificar a los responsables y determinar el móvil del crimen.

Entre los antecedentes que se investigan consta que Cristhian Rugel habría sido víctima de extorsión meses antes del ataque.

Sin embargo, hasta este martes 10 de noviembre no se han confirmado detenciones ni se ha establecido oficialmente qué motivó el asesinato de los candidatos.

Personal especializado continúa con la recopilación de indicios y testimonios para esclarecer lo ocurrido.