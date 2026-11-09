Riesgo de enfermedades por inundaciones en Ecuador: ¿cómo actuar e identificar síntomas?

El contacto con aguas de inundación puede provocar enfermedades en Ecuador, afectado por el fenómeno de El Niño.

Las inundaciones registradas en varias provincias de Ecuador, en el contexto del fenómeno de El Niño, no solo dejan viviendas anegadas y pérdidas materiales. También representan un peligro para la salud de las familias que deben caminar entre aguas estancadas o ingresar a sus hogares para recuperar sus pertenencias.

Pero ¿qué ocurre si el agua ya entró a tu casa y necesitas rescatar muebles, ropa o documentos? ¿Cómo puedes hacerlo sin exponerte a una enfermedad?

Teleamazonas conversó con dos especialistas en salud pública: Andrea Gómez Ayora, epidemióloga y docente investigadora de la Universidad de Cuenca, y el doctor Esteban Ortiz-Prado, médico investigador de la Universidad de Las Américas (UDLA), para conocer los riesgos y las recomendaciones que pueden ayudar a prevenir enfermedades.

¿Qué enfermedades puedes contraer al entrar en aguas de inundación?

Las principales enfermedades asociadas al contacto con aguas contaminadas son las infecciones gastrointestinales, las enfermedades de la piel y la leptospirosis.

"El agua de las inundaciones puede contener bacterias como Salmonella, E. coli, Shigella y Leptospira, además de virus y parásitos intestinales." Esteban Ortiz, médico investigador y especialista en Salud Pública.

La leptospirosis es una infección bacteriana que puede transmitirse mediante el contacto con agua o lodo contaminados con orina de animales infectados, especialmente roedores.

"El riesgo aumenta cuando hay heridas, cortes o raspaduras, porque los microorganismos pueden ingresar al organismo." Andrea Gómez Ayora, epidemiólogo, salubrista.

Ambos especialistas señalaron que en los días posteriores a una inundación pueden aumentar los casos de dengue debido a la acumulación de agua donde se reproducen los mosquitos.

¿Qué hacer si necesitas entrar a tu casa inundada?

Para las familias afectadas por las intensas lluvias, evitar completamente el contacto con el agua en sus casas es difícil, especialmente cuando necesitan recuperar sus pertenencias de una inundación.

El doctor Ortiz-Prado explicó que el peligro no se limita a las infecciones, pues también existe el riesgo de ahogamiento, caídas en alcantarillas abiertas, heridas o electrocuciones.

"Lo primero es verificar que no existan riesgos eléctricos o estructurales. Si es seguro ingresar, utilizar botas de caucho, guantes impermeables y ropa protectora" Esteban Ortiz, Médico investigador y especialista en Salud Pública.

Si las condiciones permiten entrar, los especialistas recomiendan:

Utilizar botas de caucho, guantes y ropa que cubra la piel

Evitar caminar descalzo o introducir las manos directamente en el lodo

No permitir que los niños jueguen en aguas acumuladas

Evitar el contacto con el agua cuando existan heridas abiertas

Manipular con precaución los objetos contaminados

¿Qué hacer después de tener contacto con aguas contaminadas?

Si una persona ya estuvo expuesta al agua de una inundación, es importante actuar inmediatamente para disminuir el riesgo de infecciones.

"Quitarse inmediatamente la ropa mojada, lavarse con agua limpia y jabón y secarse bien, especialmente los pies." Esteban Ortiz, médico investigador y especialista en Salud Pública.

El especialista explicó que permanecer varias horas con los pies mojados puede provocar lesiones en la piel y favorecer infecciones.

Si existen heridas, deben lavarse con abundante agua potable y cubrirse. También recomendó verificar que la vacunación contra el tétanos esté al día y buscar atención médica cuando las lesiones sean profundas o estén contaminadas.

¿Qué síntomas deben alertarte después de una inundación?

Las personas que tuvieron contacto con aguas contaminadas deben estar atentas a fiebre, diarrea, vómitos, dolores musculares intensos, dolor de cabeza y heridas inflamadas o enrojecidas.

El doctor Ortiz-Prado explicó que algunas infecciones pueden manifestarse en horas o días, mientras que la leptospirosis puede presentar síntomas entre 2 y 30 días después de la exposición.

La doctora Gómez recomendó acudir a un centro de salud si aparece fiebre después del contacto con aguas de inundación e informar al personal médico sobre la exposición.

Además, ambos especialistas señalaron que la dificultad para respirar, la disminución de la orina, la coloración amarilla de la piel o los ojos y las alteraciones de conciencia requieren atención médica urgente.