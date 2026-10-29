Retiran a perro que permaneció bajo la lluvia en Guayaquil tras denuncia de presunto maltrato animal

ProAnimal retiró temporalmente a un perro que permaneció bajo la lluvia en Sauces 5, Guayaquil.

Un perro que permaneció expuesto a las intensas lluvias en Sauces 5, al norte de Guayaquil, fue retirado temporalmente por personal de la Dirección de Protección de los Derechos de los Animales (ProAnimal), tras una denuncia ciudadana.

La intervención se realizó el martes 27 de octubre de 2026, luego de que se difundiera un video en el que se observaba al animal sin un refugio adecuado durante las precipitaciones del lunes 26 de octubre.

Según la denunciante, la propietaria no habría atendido los pedidos para proteger al perro de las lluvias.

¿Qué pasó con el perrito?

Personal de ProAnimal acudió al inmueble y retiró temporalmente al animal para trasladarlo al Centro Veterinario Municipal, donde sería evaluado para determinar su estado de salud.

El Municipio de Guayaquil informó que elaborará un informe técnico para establecer posibles incumplimientos de la normativa de protección animal y determinar si corresponde iniciar un procedimiento sancionador.

Las multas por infracciones a la ordenanza municipal pueden alcanzar hasta siete salarios básicos unificados, dependiendo de la gravedad del caso.

Además, ProAnimal realizó inspecciones por denuncias similares en Los Ceibos y Villa España.