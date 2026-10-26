Tornado golpea Chile: videos muestran su paso por Requínoa, Machalí y Rengo

Un tornado afectó la tarde de este lunes 26 de octubre de 2026 a varias comunas de la región de O’Higgins, en Chile.

El tornado que golpeó la región de O’Higgins, en Chile, este lunes 26 de octubre del 2026, dejó imágenes impactantes que circulan en redes sociales.

El fenómeno se registró la tarde de este lunes en la comuna de Requínoa y se desplazó por sectores de Machalí y Rengo, donde usuarios captaron su paso.

Videos muestran la fuerza del tornado en Chile

La Dirección Meteorológica de Chile clasificó preliminarmente el fenómeno como EF2, una categoría que corresponde a vientos estimados de entre 179 y 218 kilómetros por hora.

Colegio Tricahue de Requínoa arrasado por un tornado Categoría EF-2 en la región de Ohiggins, Chile 🇨🇱 #Tornado #Chile https://t.co/iDD7jP94KE — Apu Andes (@ApuAndeschile) October 26, 2026

El tornado provocó daños considerables en las zonas afectadas.Registros captan el tornado cerca de viviendas y una autopista

La Red Geocientífica de Chile compartió dos videos del fenómeno. En uno, grabado desde un automóvil, se observa el tornado cerca de una autopista entre Requínoa y Machalí.

URGENTE 🌪️ Se confirman daños del tornado en calle Las Dalias, al sur de #Requínoa, región de O'Higgins. ©️ Video compartido por la comunidad de RedGeoChile. https://t.co/tQI1r3LUkv — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) October 26, 2026

El segundo registro muestra el fenómeno a poca distancia de viviendas, en la zona entre Requínoa y Rengo.

También se difundieron reportes sobre daños en el Colegio Tricahue, en Requínoa.