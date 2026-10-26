Tornado golpea Chile: videos muestran su paso por Requínoa, Machalí y Rengo
La Dirección Meteorológica clasificó preliminarmente el fenómeno como EF2, con vientos estimados de entre 179 y 218 km/h.
Un tornado afectó la tarde de este lunes 26 de octubre de 2026 a varias comunas de la región de O’Higgins, en Chile.
Captura de video
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Actualizado:
26 oct 2026 - 18:24
El tornado que golpeó la región de O’Higgins, en Chile, este lunes 26 de octubre del 2026, dejó imágenes impactantes que circulan en redes sociales.
El fenómeno se registró la tarde de este lunes en la comuna de Requínoa y se desplazó por sectores de Machalí y Rengo, donde usuarios captaron su paso.
Videos muestran la fuerza del tornado en Chile
La Dirección Meteorológica de Chile clasificó preliminarmente el fenómeno como EF2, una categoría que corresponde a vientos estimados de entre 179 y 218 kilómetros por hora.
El tornado provocó daños considerables en las zonas afectadas.Registros captan el tornado cerca de viviendas y una autopista
La Red Geocientífica de Chile compartió dos videos del fenómeno. En uno, grabado desde un automóvil, se observa el tornado cerca de una autopista entre Requínoa y Machalí.
El segundo registro muestra el fenómeno a poca distancia de viviendas, en la zona entre Requínoa y Rengo.
También se difundieron reportes sobre daños en el Colegio Tricahue, en Requínoa.
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