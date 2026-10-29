Más de 4 900 agentes de tránsito vigilarán las carreteras de Ecuador durante el feriado de noviembre

La CTE desplegará 4 914 agentes para realizar controles de tránsito durante el feriado de noviembre de 2026.

Un total de 4 914 agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) serán desplegados en las carreteras durante el feriado por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca, con el objetivo de prevenir siniestros de tránsito y garantizar la seguridad de los viajeros.

El operativo comenzará a las 12:00 del viernes 30 de octubre y finalizará a las 24:00 del martes 3 de noviembre de 2026, según la planificación anunciada por la entidad este jueves 29 de octubre.

¿Dónde se realizarán los controles de tránsito?

Los uniformados estarán distribuidos en 2 128,31 kilómetros de vías que se encuentran bajo jurisdicción de la CTE, con el apoyo de 448 unidades vehiculares.

Además de los patrullajes en las carreteras, se realizarán controles al transporte terrestre en 10 terminales y en peajes de Guayas, Santa Elena y El Oro, donde se prevé un incremento de viajeros durante los días de descanso.

¿Qué pasará si se registra una emergencia en las vías?

La CTE coordinará acciones con el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para atender las emergencias que se presenten durante el feriado.

En caso de siniestros graves, también se contará con el apoyo de los cuerpos de bomberos, las concesionarias viales y el Ministerio de Salud Pública.

El operativo se desarrollará durante los cuatro días de descanso nacional, del sábado 31 de octubre al martes 3 de noviembre, aunque los controles comenzarán desde el mediodía del viernes.