Comercios de Guayaquil incrementan sus ventas por Halloween

Los comerciantes reportan un repunte en sus ventas durante la temporada de Halloween.

La celebración de Halloween genera un mayor movimiento comercial en Guayaquil. Los establecimientos que ofrecen disfraces, accesorios y artículos decorativos registran un incremento en la demanda, especialmente durante los últimos días de octubre, según comerciantes entrevistados.

Entre los disfraces más solicitados están los de personajes de Marvel, brujas y Medusa. Los precios de los trajes parten desde los 20 dólares, mientras que las máscaras se comercializan desde los 90 centavos.

La oferta incluye también sangre falsa, pinturas para el rostro y otros accesorios para complementar los atuendos. Diademas, máscaras completas y diferentes artículos temáticos forman parte de las opciones disponibles para quienes buscan caracterizarse durante las celebraciones.

Decoraciones de Halloween también llegan a los hogares

Una de las tendencias que destacan los comerciantes es el interés de las familias por decorar sus viviendas con motivos de Halloween. Además de los disfraces, algunos clientes adquieren calabazas, arañas, telarañas y otros adornos para ambientar sus espacios.

Este comportamiento amplía las posibilidades de venta de los establecimientos, pues la demanda no se concentra únicamente en quienes participan en fiestas o reuniones de disfraces, sino también en familias que buscan incorporar la temática en sus hogares.

De esta manera, Halloween representa una temporada de mayor actividad para los comercios guayaquileños, que encuentran en la venta de disfraces, accesorios y decoración una oportunidad para incrementar sus ingresos.