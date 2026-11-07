Tres personas resultan heridas tras choque entre un bus y un automóvil en Ambato
El choque ocurrió en la madrugada de este sábado a la entrada del Parque Industrial; los afectados fueron trasladados a casas de salud de la ciudad, según informó el ECU 911.
Tres personas heridas dejó choque entre un bus y un automóvil la madrugada de este sábado 7 de noviembre de 2026 en la ciudad de Ambato.
ECU 911
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Actualizado:
07 nov 2026 - 09:38
Un siniestro de tránsito registrado en la madrugada de este sábado 7 de noviembre de 2026 dejó como saldo tres personas heridas en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua.
El impacto entre un autobús de transporte y un automóvil particular ocurrió en el sector de los semáforos de ingreso al Parque Industrial.
La alerta de emergencia ingresó a la línea 9-1-1 aproximadamente a las 04:00.
Atención médica y estado de la vía
Desde la Sala Operativa del ECU 911 se gestionó el despliegue inmediato de agentes de tránsito y ambulancias del Ministerio de Salud Pública.
Los equipos paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los tres heridos en el lugar del incidente y posteriormente los trasladaron a distintas casas de salud de la ciudad.
Tras la retirada de los vehículos involucrados y las labores del personal de socorro, la vía quedó completamente habilitada para el flujo vehicular.
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