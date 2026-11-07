Tres personas resultan heridas tras choque entre un bus y un automóvil en Ambato

Tres personas heridas dejó choque entre un bus y un automóvil la madrugada de este sábado 7 de noviembre de 2026 en la ciudad de Ambato.

Un siniestro de tránsito registrado en la madrugada de este sábado 7 de noviembre de 2026 dejó como saldo tres personas heridas en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua.

El impacto entre un autobús de transporte y un automóvil particular ocurrió en el sector de los semáforos de ingreso al Parque Industrial.

La alerta de emergencia ingresó a la línea 9-1-1 aproximadamente a las 04:00.

Atención médica y estado de la vía

Desde la Sala Operativa del ECU 911 se gestionó el despliegue inmediato de agentes de tránsito y ambulancias del Ministerio de Salud Pública.

Los equipos paramédicos brindaron atención prehospitalaria a los tres heridos en el lugar del incidente y posteriormente los trasladaron a distintas casas de salud de la ciudad.

Tras la retirada de los vehículos involucrados y las labores del personal de socorro, la vía quedó completamente habilitada para el flujo vehicular.