Choque múltiple en la avenida Simón Bolívar deja tres personas heridas y congestión vehicular

Cuatro vehículos colisionaron en la av. Simón Bolívar, dejando un saldo preliminar de tres personas heridas este sábado.

Un siniestro de tránsito múltiple se registró la tarde de este sábado 7 de noviembre de 2026 en la avenida Simón Bolívar, a la altura de la intersección con la Interoceánica.

El peligro vial involucró a cuatro vehículos particulares y de transporte.

Como producto del impacto, los organismos de emergencia informaron que hasta las 14:50 de este sábado se registran tres personas heridas, quienes recibieron atención prehospitalaria en el lugar.

Las autoridades de tránsito habilitarán temporalmente un carril para mitigar la congestión vehicular en la zona.

Sin embargo, se advierte a la ciudadanía que la avenida Simón Bolívar estará cerrada en su totalidad en el sentido norte-sur para facilitar las labores de peritaje e investigación.