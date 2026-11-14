180 personas fueron rescatadas tras choque de un buque con un crucero en Nueva Orleans

Un buque chocó contra un crucero en el río Misissipi, Estados Unidos.

Un buque tanquero chocó, el viernes 13 de noviembre, contra un crucero atracado en el puerto de Nueva Orleans, en el sur de Estados Unidos, pero las aproximadamente 180 personas a bordo fueron localizadas, informaron las autoridades.

El American Heritage, un barco fluvial operado por American Cruise Lines atracado en el río Misisipi, fue embestido por el petrolero Atlantic Asphalt.

Pese a que los pasajeros estaban desembarcando en el momento de la colisión, que tuvo lugar alrededor de las 12:30 locales, no hubo víctimas mortales.

La alcaldesa de Nueva Orleans, Helena Moreno, indicó que 32 personas fueron trasladadas a hospitales locales, pero ninguna sufrió heridas de gravedad.

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Según Moreno, el tanquero perdió el control y chocó contra el crucero American Heritage. "El crucero comenzó a cien y finalmente volcó. Fue entonces cuando empezamos a tener personas en el agua", dijo

American Cruise Lines confirmó el incidente en un comunicado y dijo que "los pasajeros y la tripulación fueron evacuados y estamos profundamente preocupados por todos los involucrados".

Moreno resaltó la rápida reacción de los equipos de rescate y de embarcaciones privadas que acudieron en ayuda.

Los rescatistas evacuaron aproximadamente a 87 personas del crucero antes de que se ladeara, dijo Moreno.

"Esto es un milagro. Es un milagro literal en el Misisipi", dijo el periodista el gobernador de Luisiana, Jeff Landry.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio las gracias a Landry en su plataforma Truth Social por su "liderazgo sobresaliente durante este período tan angustioso".

El vicegobernador Billy Nungesser había dicho a la televisión WDSU que estaba preocupado por la situación, ya que usualmente quienes viajan en estos cruceros son ancianos, algunos con andadores o en sillas de ruedas, que vienen de todas partes del mundo.

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Imágenes de WDSU muestran el momento del impacto y luego el crucero volcán y parcialmente sumergido, con pasajeros siendo rescatados del agua. El río Misisipi fue cerrado al tráfico de embarcaciones en la zona del incidente.

La capitana Melanie Burnham, comandante de la Guardia Costera de Estados Unidos en Nueva Orleans, detalló que se preparaban para reanudar las operaciones portuarias.

"Parece haber algún tipo de pérdida de control (...) Investigadores de la Guardia Costera están en el lugar. Estamos comenzando a recopilar toda la evidencia e información", dijo.

La Guardia Costera de Estados Unidos y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte iniciaron una investigación sobre el accidente.