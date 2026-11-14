El papa León XIV critica la ciencia reservada a 'millonarios'  mientras hay miseria

El Papa ofició una misa ante cientos de miles de personas en Chiclayo, Perú.

Los avances de la ciencia no deben considerarse un "privilegio para millonarios que pretenden la inmortalidad" cuando al mismo tiempo hay pueblos sufren miseria, dijo este viernes el papa León XIV en un discurso en Chiclayo, la ciudad de Perú donde fue obispo.

"Un progreso que sea indiferente a la justicia ya la dignidad de los trabajadores se convierte, de hecho, en un mecanismo de opresión y descarte", dijo el Sumo Pontífice, de 71 años, frente a un auditorio de universitarios, el viernes 13 de noviembre.

El papa León XIV se reencontró el viernes con las multitudes de Chiclayo, ciudad peruana de la que fue obispo, en sus calles, en sus templos y en una misa bajo un calor sofocante que puso a prueba la resistencia de los fieles y la suya propia.

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Entre las actividades previstas para este sábado 14 de noviembre, el Papa tiene previsto asistir al rito de coronación a la Virgen de La Inmaculada, en el centro de Chiclayo.

Además, voluntarios transportaron la imagen de la Virgen de la Asunción al santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, donde el Papa León XIV asistirá a una reunión de oración en Zana, provincia de Chiclayo, Perú, el 14 de noviembre.

El Sumo Pontífice, operado a mediados de octubre de un cáncer al pulmón, aseguró durante la misa multitudinaria que está "superando" sus problemas de salud, en el octavo día de una intensa gira por Sudamérica.

Tras recorrer Uruguay y Argentina, el Sumo Pontífice nacido en Estados Unidos llegó el miércoles a Perú, país del que también tiene la nacionalidad y donde vivió casi dos décadas. La última visita papal a Perú fue la de Francisco, en 2018.