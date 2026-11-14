Una de cada nueve personas en Ecuador vive con diabetes y casi la mitad no lo sabe

El Día Mundial de la Diabetes se conmemora cada 14 de noviembre y uno de sus objetivos es hablar de prevención de la enfermedad.

En el mundo, la diabetes afecta a 830 millones de personas y representa una de las principales causas de muerte y gasto sanitario en el Ecuador, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud (MSP).

Cada 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes, los organismos de salud públicos y privados del mundo ponen su atención en esta enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no secreta suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la que produce.

La insulina es la hormona encargada de regular la concentración de glucosa en la sangre, cuando esta no se controla, genera hiperglucemia, una condición que con el tiempo provoca daños graves en los nervios y vasos sanguíneos.

Un artículo médico publicado por la OMS señala que las manifestaciones clínicas más frecuentes de la enfermedad son: sensación excesiva de sed, necesidad frecuente de orinar, visión borrosa, cansancio y pérdida involuntaria de peso.

Si no se trata oportunamente, puede derivar en infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia renal, ceguera o úlceras en los pies que pueden requerir amputación.

El panorama de la diabetes en el mundo según la OMS

Los datos de la OMS reflejan un crecimiento acelerado de esta patología a escala global, ya que se ha pasado de 200 millones de personas afectadas en 1990 a 830 millones en 2022.

En este mismo periodo de tiempo, la prevalencia en adultos mayores de 18 años se duplicó del 7% al 14%, con un avance mucho más rápido en los países de ingresos medianos y bajos.

En la región, el 13% de la población adulta vive con diabetes. De ese porcentaje, 43 millones de personas de 30 años o más no reciben un tratamiento adecuado.

Los datos globales también advierten sobre brechas críticas en la atención y mortalidad.

Una de ellas es la falta de medicación y tratamiento oportuno. Más de la mitad, el 59% de los adultos de 30 años o más que viven con diabetes, no recibía un tratamiento farmacológico adecuado en 2022.

La mortalidad de la diabetes causó directamente dos millones de defunciones en 2023. El 44% era menor de 70 años, a este dato se suman las 390 000 muertes por nefropatía diabética.

También, según la OMS, alrededor del 10% de los fallecimientos por causas cardiovasculares se encuentran asociados a la hiperglucemia.

Situación de la diabetes en Ecuador

En el país, según los registros del Ministerio de Salud Pública (MSP) y reportes internacionales, se evidencia un impacto sanitario y financiero de esta enfermedad.

Estimaciones oficiales históricas ubican la prevalencia nacional alrededor del 5,53%. Portoviejo registra la tasa más alta con 7,4 casos por cada 100 habitantes.

Datos presentados el 22 de octubre de 2026 en la Cumbre Nacional de Innovación en Obesidad y Diabetes señalan que el 11,03% de la población vive con esta enfermedad. Es decir 1 de cada 9 personas. Y un 5,5% carece de un diagnóstico confirmado.

En la Cumbre se dijo que la enfermedad está entre las principales causas de muerte en el país y genera un costo anual estimado de 10 200 millones de dólares para Ecuador. 9 600 millones corresponden a gastos directos y 578,9 millones a indirectos.

Entre las complicaciones más frecuentes en los pacientes diagnosticados destacan:

Enfermedad renal crónica con un 54%

Alteraciones en la agudeza visual 65,2%

Cataratas 48,5%

Retinopatía diabética 31% general

Retinopatía agravada 89,9%, pues quienes la padecen nunca se ha realizado un examen oftalmológico especialziado

Tipos de diabetes y consejos para prevenirla

La comunidad médica clasifica esta patología en tres variantes principales:

Tipo de Diabetes Descripción / Características Diabetes tipo 2 Representa más del 95% de los casos a nivel mundial y el 70% de los diagnósticos reportados en Ecuador. Se produce cuando el cuerpo no aprovecha adecuadamente la insulina. Sus síntomas suelen ser leves durante años y está vinculada al sobrepeso, el sedentarismo y la herencia genética. Diabetes tipo 1 Se caracteriza por una producción deficiente de insulina, por lo que requiere la administración diaria de esta hormona. Suele manifestarse en la infancia o juventud. Diabetes gestacional Aparece durante el embarazo con niveles de glucosa superiores a lo normal. Incrementa el riesgo de complicaciones en el parto y la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2 en el futuro tanto para la madre como para el hijo.

Para prevenir o retrasar la aparición de la diabetes tipo 2 y evitar sus complicaciones, la OMS recomienda: